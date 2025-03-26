منال سامح بطلة الجمباز : أسعى لوضع مصر فى المراتب الأولى عالميا

تمتلك بطلة مصر ونادى الشمس فى الجمباز منال سامح (19سنة) إرادة وحماس وإصرار كبير فى تحقيق البطولات ، مما يجعلها كالفراشة التي تتحرك بمرونة أثناء ممارسة رياضة الجمباز دون خوف ويأس، لتتمايل يمينا ويسار بخفة، بموهبتها المتميزة التى جعلتها تستطيع تحقيق الميداليات الدولية المتنوعة .

حققت أسطورة الجمباز منال سامح العديد من الميداليات مابين الفني والايروبك كما شاركت في بطولات عديدة منها بطولة كأس مصر وبطولة الجمهورية وكذلك بطولة الدولية للفراعنة وحققت ميداليات ذهبية أما خارج مصر فقد شاركت في بطولتين دوليتين اخرهما في ايطاليا .

ومن جانبها وجهت بطلة مصر فى الجمباز منال الشكر لكلا من رئيس الاتحاد المصرى الدكتور إيهاب امين والدكتورة اية مدني عضو مجلس إدارة نادي الشمس والمهندس سيف ايهاب بعد تقديم الدعم الكامل لها كي تظل في هذا المستوى مشيرا أنها تتمنى رفع اسم مصر عاليا فى المحافل الدولية .

وإضافت منال أن نادي الشمس له فضل كبير فيما وصلت إليه أيضًا والنادي تغير كثيرًا في أفكاره وتجهيزه للأبطال وهذا يعود بكل تأكيد لمجلس الإدارة الذي أوجه له الشكر».

مجدى أبوالمجد مدربا لمنتخب مصر

استقر اتحاد اليد على تكليف مجدي أبو المجد بقيادة منتخب مصر في البطولة العربية التي تستضيفها الكويت من 4 إلى 12 مايو المقبل.

وعقد خالد فتحي رئيس اتحاد اليد جلسة مع طارق محروس المشرف على منتخبات الشباب والناشئين، بحضور مجدي أبو المجد المدير الفني لمنتخب الشباب مواليد 2004، وتم الاتفاق على مشاركة منتخب مصر بمزيج من منتخب 2004 مطعما بعدد محدود من اللاعبين الكبار، وذلك لتجهيز منتخب الشباب للمشاركة في بطولة العالم تحت 21 عام والتي تستضيفها بولندا خلال الفترة من 18 إلى 29 يونيو المقبل.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثامنة بالمونديال بجانب منتخبات إسبانيا والسعودية والبحرين.

وخلال الاجتماع تم اعتماد برنامج إعداد منتخب الشباب لبطولة العالم بولندا 2025، حيث يدخل المنتخب بقيادة مدربه مجدي أبو المجد معسكرا داخليا في أبريل المقبل، ثم يسافر إلى الكويت للمشاركة في البطولة العربية من 4 إلى 12 مايو، ثم يعود للدخول في معسكر بالقاهرة، ويسافر إلى صربيا للمشاركة في دورة دولية ودية خلال الفترة من 5 إلى 10 يونيو بمشاركة صربيا وكرواتيا، ثم يعود إلى القاهرة، ويغادر إلى بولندا للمشاركة في بطولة العالم للشباب.

وكان منتخب الشباب قد فاز على ألمانيا في وديتين في المركز الأولمبي بالمعادي ضمن استعداداته للمونديال.