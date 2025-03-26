قبل العيد..تعرف على فوائد الفول السودانى للشعر

قدمت الدكتورة سوسن غزال ، خبيرة التغذية العلاجية عبر صفحتها الشخصية على موقع الفيسبوك، اهمية استخدام الفول السودانى للشعر.

فوائد الفول السوداني للشعر ما يلي:-

1 يغذي بصيلات الشعر، ويمد الشعر بالبيوتين الذي يمنح الشعر الحيوية، وبالعديد من الفيتامينات التي تعالج الشعر الهش والضعيف.

2 يحسن صحة فروة الرأس والشعر.

3 يقوي الشعر، ويقلل تساقطه، ويعزز كثافته، لاحتوائه على الأرجنين.

4 يعزز عملية إنتاج الكولاجين في أنسجة الشعر.

5 يعزز نمو الشعر، ويزيد طوله، لاحتوائه على أحماض الأوميغا3.

6 يرطب الشعر، ويمنحه النعومة واللمعان.

7 يخلص الشعر من العلكة في حال التصاقها به.

8 الفول السوداني للعناية بالشعر يستخدم الفول السوداني للعناية بالشعر، من خلال تطبيق زبدة الفول السوداني على جذور الشعر وأطرافه، وتدليك فروة الرأس بزبدة الفول السوداني بشكل مباشر.

9 يعالج الأمراض الجلدية، مثل: الإكزيما، ويخفف تورم الجلد واحمراره.

10 يجدد خلايا البشرة، ويقضي على البكتيريا التي تسبب ظهور حب الشباب.

11 يمنع نمو وانتشار الجذور الحرة في الجلد، ويحمي البشرة من أشعة الشمس الضارة.

12 يعجل التئام الجروح، ونمو وإصلاح أنسجة الجسم، لاحتوائه على البيتاكاروتين، والعديد من مضادات الأكسدة.

13 ينظف خلايا البشرة، ويزيل الأوساخ.