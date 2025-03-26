وفدالأقباط الكاثوليك يقدم التهنئة لمحافظ أسوان بمناسبة عيد الفطر المبارك

قام وفد الأقباط الكاثوليك بتقديم التهنئة إلى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وأثناء استقباله للوفد الكنسى بحضور نيافة الأنبا عمانوئيل مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك لمحافظات قنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر ، والقمص أنطونيوس ذكرى راعى كنيسة الأقباط الكاثوليك بأسوان ، والوفد المرافق لهم .

عيد الفطر المبارك

قدم الدكتور إسماعيل كمال شكره لزيارة وفد الأقباط الكاثوليك التى تعكس التعاون البناء والمثمر بين المحافظة والكنيسة ، مؤكداً على أن روح الإخاء والمحبة تساهم بشكل مباشر فى تحقيق التنمية والعمران تحت قيادة واعية وحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى لمواجهة كافة التحديات والوصول إلى ما نصبو إليه من آمال وطموحات .

فيما أشار الأنبا عمانوئيل إلى أننا نحرص على تبادل التهانى مع محافظ أسوان لتقديم التهنئة فى الأعياد ، وفى ظل أجواء من الأخوة والمحبة ، لافتاً إلى أن كلنا مصريون مصيرنا واحد وأعيادنا وأفراحنا وأحزاننا كلها واحدة ، وساهم ذلك فى تحقيق ملحمة من الإنجازات التى تشهدها الجمهورية الجديدة فى كافة قطاعات العمل بما يصب فى صالح المواطنين .

فيما أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على أنه تم الإستعداد الجيد بمختلف الجهات المعنية لإستقبال عيد الفطر المبارك ، وذلك فى ظل توجيهات دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بهذا الشأن لضمان سلامة المواطنين ، وخلق الأجواء الترفيهية للإحتفال بهذه المناسبة .

وأوضح محافظ أسوان بأنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمحافظة ، وغرف عمليات فرعية بالمراكز والمدن والأحياء لمتابعة إنتظام العمل خلال أيام العيد بالتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بوزارة التنمية المحلية ، جاء ذلك أثناء ترأس محافظ أسوان لإجتماع المجلس التنفيذى ، بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام ، علاوة على القيادات البرلمانية والأمنية والعسكرية والتنفيذية والدينية.