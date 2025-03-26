الخرطوم حرة.. البرهان يصل القصر الجمهوري في العاصمة

وصل رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، إلى القصر الجمهوري في الخرطوم بعد سيطرة الجيش عليه؛ وفقًا لنبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأكد رئيس مجلس السيادة السوداني من داخل القصر الجمهوري، أن الخرطوم أصبحت حرة، معلنًا استعادة السيطرة على الخرطوم من الدعم السريع.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية في تصريحات إن قواتنا تمكنت من إحراز تقدم كبير بالعاصمة الخرطوم والعمل جار لإكمال السيطرة على المواقع المتبقية.

جسر المنشية بالخرطوم



وأضاف المتحدث باسم الجيش السوداني قائلا إن قواتنا سيطرت على الجانب الغربي من جسر المنشية بالخرطوم.