قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جيش الاحتلال يُنذر سكان 8 أحياء في مدينة غزة بإخلاء منازلهم
الزمالك يقترب من حسم ملف زيزو رغم مزايدة الأهلي |تفاصيل
ريح نفسك من الرسوم.. كيفية سحب الأموال على إنستاباي بدون بطاقة فيزا
أحمد موسى يعلن عن توقف برنامجه على قناة صدى البلد .. ويكشف موعد العودة
إعلام يمنى: الغارات الأمريكية استهدفت مواقع للحوثيين شمال صنعاء
بأسعار مخفضة.. ننشر قائمة أسعار الكعك والبسكويت بمنافذ الزراعة
سعر اليورو مقابل الجنيه المصري ختام التعاملات
انتصار: مرجعي في مسلسل إش إش عالم الراقصات بالإسكندرية
قطار الإسكندرية - أسوان يدهس شخصين في سوهاج
أفضل ممارسات الري والتسميد لمحاصيل الفاكهة.. كيف تحافظ على جودة محصولك بالموسم الجديد؟
محافظ كفر الشيخ يؤدِّي واجب العزاء في حرم وكيل وزارة التضامن الاجتماعي
فهمي: ما نشاهده داخل غزة تطور مهم لرفض الرأي العام للوضع الراهن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

حسن دنيا: قدمت ألحانًا رائعة مع جلال الشرقاوي لكنها لم توثّق

حسن دنيا
حسن دنيا
محمد حليم قنديل

تحدث الملحن حسن دنيا عن علاقته بالمخرج الكبير جلال الشرقاوي، مؤكدًا أن العمل معه كان تجربة استثنائية غيّرت مسيرته الفنية، حيث قال: "كانت هذه أول مرة أعمل فيها بالمسرح، ورُشحت لهذا العمل من قِبل أحد أصدقائي. التعامل مع قامة بحجم جلال الشرقاوي كان حلمًا بالنسبة لي."


وأضاف خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" المذاع على قناة الحدث اليوم،: “المسرحية التي قدمتها معه كانت بعنوان أنا متفائل، وكان النجم أحمد بدير ضمن أبطالها، لكن للأسف لم يتم تصويرها، وهو ما أحزنني بشدة، خاصة أنني قدمت فيها ألحانًا مميزة كانت تستحق أن تُوثّق.”


وعن تأثير جلال الشرقاوي عليه، قال حسن دنيا: "تعلمت منه الكثير، كان شخصية عظيمة بحق، مخرجًا استثنائيًا وملهِمًا، وصاحب رؤية فنية لا تتكرر."


أما عن وجود مخرجين في الوقت الحالي بمستوى جلال الشرقاوي، فقد أشار إلى أن هناك مخرجين موهوبين، لكنه شدد على أن الشرقاوي لم يكن مجرد مخرج، بل كان منتجًا وممثلًا وصاحب مسرح، وهي صفات قلّما تجتمع في شخص واحد.
 

حسن دنيا جلال الشرقاوي خط أحمر الحدث اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. دار الإفتاء تعلن أول أيام عيد الفطر المبارك السبت المقبل بعد الرؤية

رسميًا.. دار الإفتاء تعلن أول أيام عيد الفطر المبارك السبت المقبل بعد الرؤية

دار الافتاء

دار الإفتاء: إعلان موعد عيد الفطر المبارك السبت المقبل

طبيب يعتدي على سيدة عاجزة بالشرقية.. فيديو يهز مواقع التواصل

طبيب يعتدي على سيدة عاجزة بالشرقية.. فيديو يهز مواقع التواصل

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

رئيس الوزراء لصدى البلد: لدينا هيكلة تدريجية لأسعار المنتجات البترولية

شعاري الأهلي وبيراميدز

رد فعل مثير لحساب نادي بيراميدز بعد بيان اللجنة الأولمبية على شكوى الأهلي

النادي الأهلي

أول رد فعل للأهلي عقب رفض اللجنة الأولمبية شكواه بشأن القمة

وزير التربية والتعليم

تحرك عاجل من التعليم بعد إلغاء مسمى معلم فصل

شيخ الأزهر

بعد تعرض الإمام الأكبر لوعكة صحية.. رسالة عاجلة من شيخ الأزهر إلى الرئيس السيسي والمصريين

ترشيحاتنا

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري

أعلى سعر لشراء الجنيه الإسترليني اليوم الأربعاء

خلال اللقاء

رئيس الرقابة المالية يلتقي الفائزين بتحدي بحوث جمعية خبراء الاستثمار

الدلتا للصلب

القابضة المعدنية: تشغيل الدلتا للصلب بكامل طاقتها الإنتاجية قريبًا

بالصور

تشنج الظهر تعرف على علاجه وأعراضه

تشنج العضلات
تشنج العضلات
تشنج العضلات

قبل العيد..تعرف على فوائد الفول السودانى للشعر

.تعرف على فوائد الفول السودانى للشعر
.تعرف على فوائد الفول السودانى للشعر
.تعرف على فوائد الفول السودانى للشعر

تعرف على فوائد تناول سمك السردين للجسم

ماذا يحدث لجسمك عند تناول سمك السردين؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول سمك السردين؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول سمك السردين؟

رئيس الأركان: حريصون على توفير الدعم للوحدات والتشكيلات للارتقاء بمستوى الكفاءة القتالية| صور

رئيس الأركان
رئيس الأركان
رئيس الأركان

فيديو

ياسمين صبري ومحمد رمضان

‎بلاغ رسمي ضد نمبر وان بسبب ياسمين صبري.. ما القصة؟

رئيس الأركان

رئيس الأركان: حريصون على توفير الدعم للوحدات والتشكيلات للارتقاء بمستوى الكفاءة القتالية| صور

أحمد عبدالعزيز

أحمد عبد العزيز: جيهان نصر في “سابع سما”.. ورانيا يوسف تثير حيرتي

سيدة مسنه

خلافات على الايجار تدفع صاحب عقار للتعدى على سيدة مسنة بالشرقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الصديق قبل الطريق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دراما رمضان بين التشويه والبناء

مونيكا ويليم

مونيكا ويليم تكتب: كيف تؤثر الطاقة في مسار الصراع الروسي الأوكراني؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر.. العبقرية التاريخية واستحقاقات الجغرافيا

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب.. ولا يبقى إلا جميل ما صنعت

المزيد