حسن دنيا: قدمت ألحانًا رائعة مع جلال الشرقاوي لكنها لم توثّق

تحدث الملحن حسن دنيا عن علاقته بالمخرج الكبير جلال الشرقاوي، مؤكدًا أن العمل معه كان تجربة استثنائية غيّرت مسيرته الفنية، حيث قال: "كانت هذه أول مرة أعمل فيها بالمسرح، ورُشحت لهذا العمل من قِبل أحد أصدقائي. التعامل مع قامة بحجم جلال الشرقاوي كان حلمًا بالنسبة لي."



وأضاف خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" المذاع على قناة الحدث اليوم،: “المسرحية التي قدمتها معه كانت بعنوان أنا متفائل، وكان النجم أحمد بدير ضمن أبطالها، لكن للأسف لم يتم تصويرها، وهو ما أحزنني بشدة، خاصة أنني قدمت فيها ألحانًا مميزة كانت تستحق أن تُوثّق.”



وعن تأثير جلال الشرقاوي عليه، قال حسن دنيا: "تعلمت منه الكثير، كان شخصية عظيمة بحق، مخرجًا استثنائيًا وملهِمًا، وصاحب رؤية فنية لا تتكرر."



أما عن وجود مخرجين في الوقت الحالي بمستوى جلال الشرقاوي، فقد أشار إلى أن هناك مخرجين موهوبين، لكنه شدد على أن الشرقاوي لم يكن مجرد مخرج، بل كان منتجًا وممثلًا وصاحب مسرح، وهي صفات قلّما تجتمع في شخص واحد.

