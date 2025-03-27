القابضة للأدوية: إنتاجنا يمثل 10% من الأدوية في مصر

كشف الدكتور أشرف الخولي رئيس الشركة القابضة للأدوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أن خطة تطوير الشركات والمصانع التابعة تسير وفقا للمخطط، حيث تم تطوير 84 خطا من ضمن 132 خط إنتاج بتلك المصانع.



وقال رئيس الشركة القابضة للأدوية خلال اللقاء الصحفي الذي نظمته وزارة قطاع الأعمال العام، إنه من المستهدف الانتهاء من تطوير 40 خط إنتاج قبل نهاية العام المالي الجاري.

وأشار الخولي، إلى أن عملية التطوير لا تتمثل في إعادة تأهيل الخطوط بل هي عملية متكاملة وإعادة انشاء من جديد خاصة وأن بعض تلك الخطوط بدأت منذ 1939 و الستينات، لذا تطلب الأمر تطوير مناطق الانتاج نفسها من ارضيات خرسانية وأعمدة واسقف وغيرها.

وتابع" عملية التطوير تطلبت تكلفة استثمارية كبيرة وصلت لنحو 3 مليارات جنيه ولم يتم طلب أي دعم من الدولة بل تم الاعتماد على قروض من البنوك أو من خلال الامكانيات الخاصة بالشركة".

وأكد الخولي، أن مصانع الأدوية الحكومية لمدة 10 سنوات قادمة هي مصانع معتمدة من هيئة الدواء ومتطورة وفقا لمتطلبات منظمة الصحة العالمية وتتمتع بمستوى مرتفع لا يقل عن الشركات الأجنبية الموجودة في مصر.

حجم انتاج مصر من الأدوية

وأوضح أن حجم انتاج مصر من الأدوية يصل لنحو 4 مليارات علبة دواء، تمثل الشركة القابضة وشركاتها التابعة نحو 10% منه، منوها بأن متوسط سعر علبة الدواء في مصر 80 جنيها، بينما يصل متوسط سعر العلبة بالقابضة وتابعتها نحو 30 جنيه، حيث يتم العمل على توفير المنتجات بسعر اقتصادي.

وأشار الخولي، إلى أن التركيز على أدوية محددة خاصة الأمراض المزمنة حيث كان يتم سابقا التركيز على الأمراض الحادة، ولكن حاليا هناك اتجاه لأدوية الأمراض المزمنة خاصة فيما يتعلق بتوفير بدائل للأدوية الأجنبية والتي يتم طرحها بأسعار تتراوح ما بين 300 و 500 جنيه، بحيث يتم طرحها بأسعار أقل واقتصادية، ومن تلك الأمراض مثل ضغط الدم والذي يمثل 20% من السكان، والسكر الذي يمثل 17% من السكان، والمرض المزامن لهم المتمثل في سيولة الدم.

وأوضح رئيس القابضة للأدوية عن وجود 30 دواء بتركيزاتها المختلفة بما يمثل 47 صنفا تحت التسجيل حاليا حيث تم بالفعل الانتهاء من تسجيل بعضها ويتم طرحها خلال الأيام المقبلة، ويتوالي عمليات التسجيل والطرح وفقا لتوجيهات وزير قطاع الأعمال العام بالتسريع من عمليات التسجيل بحيث يتم توفير الأدوية بأسعار مناسبة للمريض المصري