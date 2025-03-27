نقابة المهندسين بالإسكندرية توقع بروتوكول تعاون مع المصرية للاتصالات

وقّعت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودي، بروتوكول تعاون مع الشركة المصرية للاتصالات، وذلك من خلال لجنة العلاقات العامة والإعلام برئاسة المهندس محمد سعيد.

تقديم مجموعة من الخدمات المتميزة

ويهدف هذا التعاون إلى تقديم مجموعة من الخدمات المتميزة والعروض الحصرية للمهندسين وأسرهم، بما يضمن حصولهم على أقصى استفادة ممكنة من خدمات المصرية للاتصالات في مجالات الاتصالات والإنترنت.

وصرّح الدكتور مصطفى الحضري أمين نقابة المهندسين بالإسكندرية "تحرص نقابة المهندسين دائمًا على توفير مزايا وخدمات نوعية لأعضائها، وهذا التعاون يأتي في إطار سعينا المستمر لتقديم كل ما يسهم في تحسين جودة الحياة المهنية والاجتماعية للمهندسين وأسرهم.

دور النقابة في تعزيز الشراكات مع المؤسسات الرائدة

ومن جانبه أوضح المهندس محمد سعيد رئيس لجنة العلاقات العامة و الإعلام أن هذا البروتوكول يعكس توجه النقابة نحو تعزيز الشراكات مع المؤسسات الرائدة، مؤكدًا نهدف من خلال هذا التعاون إلى تيسير حصول المهندسين على خدمات اتصالات متطورة بأسعار تنافسية، بما يتناسب مع احتياجاتهم المختلفة.

يأتي هذا في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الخدمات المقدمة لأعضائها.

ويأتي هذا البروتوكول كجزء من جهود النقابة لتقديم خدمات نوعية ومتميزة لأعضائها، والعمل على توسيع نطاق الاستفادة من العروض والخدمات الحصرية بالتعاون مع كبرى الشركات في مختلف المجالات.