تجهيز 481 ساحة لاستقبال المصلين لأداء صلاة عيد الفطر في المنوفية

أعلن اللواء إبراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية أنه تم الاستعداد المكثف لاستقبال عيد الفطر المبارك.

وتابع، أنه تم التشديد علي جاهزية ساحات العيد لاستقبال المصلين في كافة مراكز ومدن المحافظة.

وأشار مدير مديرية الأوقاف أنه تم الإنتهاء من تجهيز مايقرب من 481 ساحة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، فضلا عن المساجد الكبرى لأداء شعائر صلاة عيد الفطر المبارك .

وأمر المحافظ، جميع الأجهزة التنفيذية بتكثيف حملات النظافة اليومية في الشوارع والميادين العامة والتخلص من المخلفات بشكل فوري، خاصة في المناطق المحيطة بساحات صلاة العيد، وضرورة تجهيز الحدائق والمتنزهات العامة لاستقبال المواطنين خلال العيد، ورفع كفاءة الإنارة العامة ، مع إزالة أي إشغالات تعوق حركة المواطنين وتجميل الشوارع والميادين الرئيسية حفاظاً على المظهر الجمالي والحضاري.