الشعب الجمهوري: رفض مصر لإنشاء وكالة إسرائيلية للتهجير يؤكد موقفها الداعم للشعب الفلسطيني

أعرب نشأت حتة أمين الشباب بحزب الشعب الجمهوري، عن رفضه التام لاستمرار دولة الاحتلال في القيام بأعمال إجرامية وإصرارها على تهجير الفلسطينيين من أرضهم واستمرار العدوان الغاشم على الشعب الفلسطيني.

وقال حتة، في تصريح صحفي له اليوم، إن اعلان مصر إدانتها ورفضها الشديد لقرار إسرائيل إنشاء وكالة لتهجير الفلسطينيين وإقرار مستوطنات جديدة يؤكد رفض مصر التام تصفية القضية الفلسطينية وكل هذه الاجراءات الباطلة من جانب الاحتلال.

وأوضح امين الشباب بالشعب الجمهوري، أن مصر كانت ولا تزال حاسمة في موقفها فأي مغادرة تتم تحت القصف والحصار ومنع المساعدات الإنسانية تُعد تهجيرًا قسريًا وجريمة بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وشدد حتة على أن مصادقة دولة الاحتلال، على الاعتراف بـ 13 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، ما يعزز سياسات الاستيطان غير الشرعية، جريمة أخرى تضاف لجريمة التعجير والترحيل الطوعي للفلسطينيين.

ودعا نشات حتة، المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى اتخاذ موقف حازم تجاه هذه الخروقات والاستفزازات الإسرائيلية المتواصلة، وضرورة تطبيق قرارات الشرعية الدولية، مضيفا أن مصر متمسكة تماما بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود 1 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وتعتبر ومثلها باقي دول العالم كل ما يقوم به الاحتلال اجراءات سافرة وعدوانية وباطلة.