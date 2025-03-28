ضبط 5 أطنان دقيق وملح وجبن وسلع متنوعة بالدقهلية

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية على إستمرار أعمال الحملات التموينية بنطاق المحافظة خاصة فى الأسواق ومحلات بيع السلع الغذائية والتموينية، مشددا على تكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار، ومراقبة محال الجزارة وبيع اللحوم والمخابز، والتأكيد على الإعلان عن الأسعار.

وأضاف "مرزوق" أن حملات التفتيش على منشآت بيع وتداول السلع الغذائية مستمرة يوميا، ووجه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات، وأوضح أنه تم ضبط أكثر من طن دقيق ولحوم ومنتجات وسلع متنوعة، مخالفة للاشتراطات، وكلف بإحالة المخالفات للنيابة العامة لإعمال شئونها حفاظا على صحة وسلامة المواطنين وردع الجشعين .

محافظ الدقهلية

جاء قرار المحافظ بعد إطلاعه على التقرير الذي عرضه المحاسب علي حسن مدير مديرية التموين بالدقهلية، بشأن الحملات التموينية التي تم تنفيذها خلال يومين، وأسفرت الحملة عن تحرير 163 مخالفة، ففي مجال الرقابة على المخابز تم تحرير 93 مخالفة، وفي مجال الرقابة على الأسواق تم تحرير 70 مخالفة، وقامت الحملة بضبط 2.5 طن دقيق، ضبط طن ملح، ضبط طن ردة، 200 كيلو أجزاء دجاج، 20 صفيحة جبن بيضاء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.