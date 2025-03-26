ابن كفر الطويلة بالدقهلية: تكريمي من الرئيس السيسي لا يضاهيه شرف

أعرب حسن عثمان عبد النبي، ابن قرية كفر الطويلة بمدينة طلخا بمحافظة الدقهلية، عن سعادته البالغة بعد تكريمه من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية ليلة القدر التي نظمتها وزارة الأوقاف، مشيرًا إلى أن هذا التكريم "لا يضاهيه شرف"، ليس له فقط، بل لكل زملائه من حفظة القرآن الكريم، متوجهًا بالدعاء للرئيس السيسي أن يمتعه بالصحة ويبارك في جهوده لخدمة كتاب الله وحفظته.

وجاء هذا التكريم بعد تحقيقه المركز الأول عالميًا في الفرع الرابع من المسابقة العالمية للقرآن الكريم، والتي تشمل حفظ القرآن الكريم كاملًا مع إعرابه وتجويده وتفسيره، ليواصل بذلك مصر ريادتها في دعم حفظة القرآن الكريم وتشجيعهم على التفوق.

وأكد حسن عثمان أن القرآن هو دستور الأمة، ولا قوام لها إلا بالعودة إلى كتاب الله، مشيدًا بدور الدولة المصرية ووزارة الأوقاف في خدمة القرآن وفتح آفاق جديدة لفهم علومه، مشيرًا إلى أن "المسابقة التي تنظمها مصر ليس لها نظير عالميًا من حيث القوة والتنوع والشمول".

وأضاف أنه يعمل مدرسًا مساعدًا في كلية أصول الدين بجامعة الأزهر فرع المنصورة، وقد أتم حفظ كتاب الله في الصف السادس الابتدائي، كما نجح في إتمام 2000 ختمة للقرآن الكريم بفضل الله وعونه، وتلقى علوم القرآن على يد نحو 30 عالمًا.

ووجّه حسن عثمان رسالة إلى الشباب قائلًا: "إذا أعطيتَ القرآن حقه، سيعطيك أكثر، فوالله لن ينصلح حالنا وحال الجميع إلا بالقرآن الكريم".