خبير: استمرار إطلاق الصواريخ من اليمن يشكل تحديًا كبيرًا لإسرائيل

قال بلال كسواني، خبير في الشؤون الإسرائيلية، إن إسرائيل تشهد حالة من التوتر الكبير عقب إطلاق صاروخين من اليمن باتجاه أراضيها.



وأضاف كسواني، في مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ القيادة الإسرائيلية اجتمعت لمناقشة توسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة، بعد أن فشلت تلك العمليات في إقناع حركة حماس بتقديم تنازلات بشأن الأسرى الموجودين لديها.



وتابع: "هذا التطور يتزامن مع إطلاق مستمر للصواريخ من اليمن، حيث سجلت عشر عمليات إطلاق صواريخ منذ نهاية الهدنة، مما أسفر عن حالات هلع وإصابات في صفوف المدنيين الإسرائيليين، خصوصًا في القدس وتل أبيب".



وذكر، أنّ استمرار إطلاق الصواريخ من اليمن يشكل تحديًا كبيرًا لإسرائيل، خاصة أن الصواريخ اليمنية تتسبب في ارتباك كبير داخل إسرائيل، حيث يتم اعتراضها عبر نظام "القبة الحديدية".

وأشار إلى أن ردود إسرائيل المحتملة على هذه الهجمات ستكون غير مجدية نظرًا لبُعد المسافة بين إسرائيل واليمن، ما يجعل تنفيذ ضربات جوية على اليمن أمرًا صعبًا.

وتوقع أن تفرغ إسرائيل غضبها في قطاع غزة، من خلال مواصلة عمليات القتل والاعتداء على المدنيين الفلسطينيين في محاولة لإنهاء التهديدات من هناك.

