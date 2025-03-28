كلها ديدان.. قطعة بالرنجة تخلصوا منها فورا

بطارخ الرنجة قد تحتوي على طفيليات وديدان، خاصة إذا لم تكن مطهية جيدًا أو كانت مملحة وغير معالجة بشكل صحيح، من بين الديدان الأكثر شيوعًا التي قد توجد في الرنجة وبطارخها:

1. ديدان الأنيساكيس (Anisakis)

هي طفيليات تصيب الأسماك البحرية، ويمكن أن تنتقل إلى الإنسان عند تناولها نيئة أو غير مطهية جيدًا.

تسبب التهاب المعدة والأمعاء، مع أعراض مثل الغثيان، التقيؤ، آلام المعدة، والإسهال.



2. الديدان الشريطية (Diphyllobothrium latum)

تصيب الأسماك النيئة وغير المطهية جيدًا، وتسبب مشاكل في الجهاز الهضمي مثل فقدان الوزن، الإسهال، ونقص الفيتامينات.



كيفية الوقاية من الديدان في بطارخ الرنجة

التجميد: يجب تجميدها عند درجة حرارة -20 درجة مئوية لمدة 24-48 ساعة لقتل أي طفيليات.

الطهي الجيد: تسخينها إلى درجة حرارة 60 درجة مئوية على الأقل قبل تناولها.

شراء من مصدر موثوق: تجنب البطروخ مجهول المصدر أو غير المعالج بشكل مناسب.

التأكد من عدم وجود ديدان مرئية: بعض الطفيليات تكون مرئية، لذا يجب فحصها جيدًا قبل الطهي.



إذا كنت تشعر بأعراض غير طبيعية بعد تناول بطارخ الرنجة، فمن الأفضل استشارة الطبيب فورًا.