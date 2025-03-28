ملخص الحلقة 14 من نص الشعب اسمه محمد: عصام عمر يتلقى درسا قاسيا بعد تلقيه رشوة

شهدت الحلقة 14 من مسلسل “نص الشعب اسمه محمد” تصاعدًا دراميًا قويًا بعد انكشاف تلقي محمد (عصام عمر) رشوة مالية ضخمة، مما أدى إلى استدعائه من قبل مديره، الذي وضعه أمام خيارين: إما حل مشكلة الأجهزة الفاسدة المرتبطة بالقضية، أو تقديم استقالته أو إجازة بدون مرتب، لتجنب تحقيق رسمي قد يورطه أكثر.





محمد يواجه أزمة مالية ويطلب مساعدة والدته





بعد الكشف عن تلقيه 4 ملايين جنيه كرشوة، اضطر محمد لإعادة المبلغ، لكنه لم يكن يملكه، فذهب إلى والدته طالبًا المساعدة، وافقت والدته على إعطائه المال بشرط الاعتراف أمام عائلة زوجته وعائلة خطيبته، وتوقيع وصولات أمانة بقيمة المبلغ، مما زاد من تعقيد موقفه.





رد فعل عائلتي زوجته وخطيبته





بعدما ذهب محمد إلى أهل خطيبته لاسترداد الشبكة والشقة التي كتبها باسم سارة، تفاجأ برفضهم القاطع إعطاءه أي شيء، بل قاموا بطرده من المنزل، ولم تكن الأمور أفضل حالًا عندما اعترف لوالدة زوجته بسرقته لها، إذ طردته هي الأخرى، ليجد نفسه وحيدًا في مواجهة أزماته المتراكمة.

لقاء غير متوقع بين زوجته وخطيبته

وسط هذه الضغوط، حاول محمد إقناع نجلاء، التي تزوجها عرفيًا، بمرافقته إلى المنزل، لكنها تفاجأت عند وصولهما بوجود سارة في انتظاره، مما ينبئ بمواجهة مرتقبة في الحلقات القادمة.





مسلسل “نص الشعب اسمه محمد”





يقدم المسلسل قصة محمد، مهندس تكييف يعيش حياة روتينية مملة، ويحاول التمرد على واقعه بطرق غير محسوبة، مما يوقعه في مشكلات متتالية. رغم كونه متزوجًا ولديه ابن وزوجته حامل، إلا أنه يقع في حب فتاة جديدة، ما يدفعه للتخطيط للزواج منها، دون أن يدرك أن القدر يخبئ له عواقب وخيمة بسبب أفعاله.





أبطال المسلسل





يشارك في بطولة المسلسل عصام عمر، رانيا يوسف، مايان السيد، هاجر السراج، شيرين، محمد محمود، ومحمد عبدالعظيم، وهو من تأليف محمد رجاء وإخراج عبدالعزيز النجار.





يُعرض المسلسل على قناة DMC ومنصة Watch It، ويتكون من 15 حلقة فقط، مما يزيد من إثارة الأحداث وتسارع وتيرتها.



