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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

السكة الحديد تُشغل قطارات إضافية لتيسير حركة المسافرين في عيد الفطر

قطارات
قطارات
حمادة خطاب

قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تشغيل عدد من القطارات المخصوصة علاوة على القطارات الحالية والإضافية خلال بعض أيام عطلة عيد الفطر المبارك؛ تيسيراً على جمهور الركاب وتنفيذاً لتعليمات المهندس محمد عامر – رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية.

أولاً: يوم الخميس الموافق 27 / 3 / 2025:

- تشغيل قطار مخصوص مكيف ( القاهرة / نـجع حمادى ) حيث يقوم من القاهرة الساعة 17:00 ويصل نـجع حمادى الساعة 00:35 صباح اليوم التالى طبقاً للجدول المرفق .
- تشغيل قطار مخصوص مكيف ( القاهرة / أسيوط ) حيث يقوم من القاهرة الساعة 22:50 ويصل أسيوط الساعة 03:35 طبقاً للجدول المرفق.

- تشغيل قطار مخصوص مكيف ( أسوان / أسيوط ) حيث يقوم من أسوان الساعة 19:40 ويصل أسيوط الساعة 02:40 طبقاً للجدول المرفق.

ثانياً: يوم الجمعة الموافق 28 / 3 / 2025:

- تشغيل قطار مخصوص مكيف ( نـجع حمادى / أسيوط ) حيث يقوم من نـجع حمادى الساعة 01:10 ويصل أسيوط الساعة 03:30 طبقاً للجدول المرفق.

- تشغيل قطار مخصوص مكيف ( طنطا / القاهرة ) حيث يقوم من طنطا الساعة 11:25 ويصل القاهرة الساعة 12:30 طبقاً للجدول المرفق.

- تشغيل قطار مخصوص مكيف ( الإسكندرية / القاهرة ) حيث يقوم من الإسكندرية الساعة 14:15 ويصل القاهرة الساعة 17:20 طبقاً للجدول المرفق.

- تشغيل قطار مخصوص مكيف ( المنصورة / الزقازيق / بنها / القاهرة ) حيث يقوم من المنصورة الساعة 15:00 ويصل القاهرة الساعة 18:00 طبقاً للجدول المرفق.

ثالثاً: يوم الثلاثاء الموافق 1 / 4 / 2025:

- تشغيل قطار مخصوص مكيف ( القاهرة / طنطا ) حيث يقوم من القاهرة الساعة 08:50 ويصل طنطا الساعة 09:55 طبقاً للجدول المرفق.

- تشغيل قطار مخصوص مكيف ( القاهرة / الاسكندرية ) حيث يقوم من القاهرة الساعة 10:15 ويصل الإسكندرية الساعة 12:40 طبقاً للجدول المرفق.

- تشغيل قطار مخصوص مكيف ( القاهرة / بنها / الزقازيق / المنصورة ) حيث يقوم من القاهرة الساعة 08:45 ويصل المنصورة الساعة 11:40 طبقاً للجدول المرفق.

رابعاً: يوم الأربعاء الموافق 2 / 4 / 2025:

- تشغيل قطار مخصوص مكيف (أسيوط / القاهرة) حيث يقوم من أسيوط الساعة 05:40 ويصل القاهرة الساعة 10:05 طبقاً للجدول المرفق.

- تشغيل قطار مخصوص مكيف ( أسيوط / القاهرة ) حيث يقوم من أسيوط الساعة 04:10 ويصل القاهرة الساعة 08:35 طبقاً للجدول المرفق.

- تشغيل قطار مخصوص مكيف ( أسيوط / القاهرة ) حيث يقوم من أسيوط الساعة 06:00 ويصل القاهرة الساعة 10:35 صباح اليوم التالى طبقاً للجدول المرفق.

ويترتب على ما سبق اختصار قطار رقم 1942 مكيف ( القاهرة / أسوان ) من محطة القاهرة يوم 27 / 3 / 2025 فقط بمحطة أسيوط ، وإلغاء قطار رقم 1943 مكيف أسوان / القاهرة يوم 28 / 3 / 2025 فقط.

وتتقدم الهيئة بتوجيه التهنئة القلبية للشعب المصرى وجميع العاملين بالهيئة بمناسبة عيد الفطر المبارك أعاده الله عليكم وعلى الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات.

سكك حديد مصر الهيئة القومية لسكك حديد مصر القطارات المخصوصة القطارات الحالية والإضافية عيد الفطر عطلة عيد الفطر المبارك

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