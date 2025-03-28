طريقة عمل كيك البرتقال

تعد كيك البرتقال من المخبوزات التي يفضلها العديد من الأشخاص، ويمكن تحضير كيك البرتقال في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة.

وإليكم طريقة تحضير كيك البرتقال

مكونات كيك البرتقال

3 كوب دقيق

كيس بكينج بودر

3 بيض

2 كيس فانيليا

كوب ونصف سكر

نصف كوب زبدة ونصف كوب زيت

كوب عصير برتقال

طريقة تحضير كيك البرتقال



أخلطي الدقيق مع البكينج بودر في الخلاط مع البيض و السكر و الفانيليا .

ضعي الزبدة مع عصير البرتقال وأخلطي المكونات جيداً.

ضيفي الدقيق إلى السوائل بطريقة تدريجية حتى يختفي الدقيق.

في صينية مدهونة سمن ومبطن بالدقيق، صبي الخليط ثم حضري فرن ساخن على 180 لمدة 35 دقيقة.

عندما يبرد الكيك ثم تزينها بصوص البرتقال.