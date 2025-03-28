احذر.. نقص فيتامين b12 يصيبك بمرض خطير

يؤدي فيتامين B12 دورًا أساسيًا في تكوين خلايا الدم الحمراء وأيض الخلايا والوظائف العصبية وإنتاج الحمض النووي والجزيئات الموجودة داخل الخلايا التي تحمل المعلومات الوراثية.

تشمل المصادر الغذائية لفيتامين B12 الدواجن واللحوم والأسماك ومشتقات الحليب، كما يُضاف فيتامين B12 إلى بعض الأغذية، مثل حبوب الإفطار المدعمة به، كما يتوفر في صورة مكمّل غذائي يُؤخذ عن طريق الفم، ويمكن أن يُوصف فيتامين B12 في صورة حُقن .

مضاعفات نقص فيتامين b12

يمكن أن يؤدي نقص فيتامين b12 (مع أو بدون فقر الدم) إلى حدوث مضاعفات.

التغيرات العصبية

يمكن أن يؤدي نقص فيتامين b12 إلى حدوث مشاكل عصبية تؤثر على جهازك العصبي، مثل:

مشاكل في الرؤية

فقدان الذاكرة

الشعور بالوخز

فقدان التنسيق الجسدي، والذي يمكن أن يؤثر على جسمك بالكامل ويسبب صعوبة في التحدث أو المشي

تلف أجزاء من الجهاز العصبي ( اعتلال الأعصاب الطرفية )، وخاصة في الساقين

إذا تطورت المشاكل العصبية، فيمكن أن تكون في بعض الأحيان غير قابلة للعلاج.

العقم

يمكن أن يؤدي نقص فيتامين b12 في بعض الأحيان إلى العقم المؤقت، وعدم القدرة على الحمل.

يتحسن هذا عادة مع العلاج المناسب بفيتامين b12.

سرطان المعدة

إذا كنت تعاني من نقص فيتامين b12 بسبب فقر الدم الخبيث، وهي حالة يهاجم فيها جهازك المناعي الخلايا السليمة في معدتك، فإن خطر إصابتك بسرطان المعدة يزداد.

عيوب الأنبوب العصبي

إذا كنتِ حاملاً، فإن عدم تناول ما يكفي من فيتامين b12 يمكن أن يزيد من خطر إصابة طفلك بعيب خلقي خطير يُعرف باسم عيب الأنبوب العصبي.