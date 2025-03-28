نصائح لحماية صحة أطفالك في العيد وتقلبات الجو

تحاول كل أم الحفاظ على صحة أطفالها في العيد وتقلبات الجو ولذلك يمكن أن تتبعي بعض النصائح للحفاظ على صحتك وصحة أطفالك في العيد، يمكنك اتباع هذه النصائح:

عدم ارتداء الملابس الصيفية وكل ماعليك الاعتماد علي ملابس خريفي في الصباح والجواكت في الليل.

كما يجب علي كل أم رفع مناعة أطفالها والابتعاد عن الأطعمة التي تحتوي علي مكسبات طعم ولون وتناول الطعام باعتدال: تجنب الإفراط في تناول الحلويات واللحوم الدسمة، ووزّع وجباتك على مدار اليوم.



2. اشرب الماء بكثرة: للحفاظ على الترطيب وتعويض السوائل، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة.



3. ممارسة النشاط البدني: حتى لو كان ذلك عبر المشي بعد تناول الطعام لتحسين الهضم.



4. تجنب المشروبات الغازية: استبدلها بالعصائر الطبيعية أو الماء لتقليل الانتفاخ.



5. الحفاظ على مواعيد النوم: لا تدع السهر يؤثر على صحتك، فالنوم الجيد ضروري للطاقة والمزاج الجيد.



6. الاهتمام بصحة الجهاز الهضمي: تناول الفواكه والخضروات والأطعمة الغنية بالألياف لتجنب مشاكل الهضم.



7. تقليل الملح والدهون: خصوصًا في الأكلات الدسمة والمقلية التي تُقدَّم بكثرة في العيد.



8. مراعاة الصحة النفسية: استمتع بالأجواء العائلية وتجنب الضغوط، فالصحة النفسية لا تقل أهمية عن الجسدية.

باتباع هذه النصائح، يمكنك الاستمتاع بالعيد دون التأثير سلبًا على صحتك.