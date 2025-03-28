انتداب المعمل الجنائي في حريق شقة منشأة ناصر

انتدبت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، المعمل الجنائي في حريق نشب داخل شقة سكنية في أحد العقارات بمنطقة منشأة ناصر، دون وقوع أي إصابات لبيان سبب.





تفاصيل الحريق..





تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.





وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتمت عملية إخماد الحريق، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.