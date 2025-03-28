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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مياه المنوفية: نداوت توعوية وحملات ميدانية لاستقبال عيد الفطر

حملات شركة مياه الشرب
حملات شركة مياه الشرب

أعلن المهندس رشدى السيد عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفيه، أنه إدارة التوعية نظمت عدة ندوات توعوية وحملات ميدانية وحملات طرق أبواب فى قرى ومراكز المنوفيه استعدادا لقدوم عيد الفطر المبارك.

وأضاف، أن الندوات والحملات ركزت على ضرورة الترشيد وعدم الاسراف فى استهلاك المياه عند تنظيف ربات البيوت للمنازل وغسيل السجاد والحوائط من خلال المشاركة في القوافل الصحية وتنظيم زيارات ميدانية لمحطات المياه .

وذكر، أن الحملات تطرقت لتعليم الأطفال السلوكيات الإيجابية للحفاظ على المياه وغرس ثقافة الترشيد وعدم اهدار المياة فى الاستحمام ورش الشوارع بالمياة حيث من المتوقع زيادة الإستهلاك الفترة القادمة بجانب ضرورة حفاظ ربات البيوت على شبكات الصرف الصحي عند تنظيف المنازل وتم توزيع برشورات وملصقات تحث علي ضرورة ترشيد استهلاك المياه .

وأوضح، أن الشركة لا تقوم بقطع المياه أو فصل الخدمه عن المواطنين الذين يستخدمون العداد للكودى وانما لم يتم قطع المياة حتى بعد انتهاء شحن الكارت فى الأعياد وانما تحول مديونيه على العميل ولم يتم فصل الخدمه الا عند بدء اول يوم عمل بعد انتهاء العيد والإجازة الرسمية للدولة.

وأشار، إلى أن الشركة تستقبل شكوي العملاء من خلال وسائل التواصل المختلفة مثل الخط الساخن ١٢٥ ورقم الواتس اب 01220906668 وأن الخدمه مقدمه ومستمرة على مدار ٢٤ ساعة.

محافظة المنوفية المنوفية شركة مياه الشرب والصرف الصحى حملات عيد الفطر

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