رفع درجة الاستعداد بمستشفيات وإسعاف مطروح استعدادا لعيد الفطر

شدد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، على رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات والوحدات الصحية، استعدادا لعيد الفطر المبارك .

كما وجة محافظ مطروح بضروة توافر الأطقم الطبية بتخصصاتها المختلفة خاصة خلال الطوارئ والأزمات، مع حسن التعامل مع المرضى وذويهم، ومتابعة أعمال النوبتجيات للأطباء والتمريض، والصيدلة.

كما وجه برفع درجة الاستعداد بمرفق الاسعاف والمراجعة والاطمئنان على توافر كافة الأدوية والأمصال اللازمة وكميات الدم بفصائله المختلفة بالتنسيق مع بنك الدم بمطروح لمواجهة أي طوارئ وتكثيف حملات التفتيش من الطب الوقائي للاطمئنان على الأغذية المعروضة، مع الجاهزية لتلقي بلاغ أي طوارئ والتعامل الفورى معه .

.من ناحية اخرى وفى وقت سابق وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكثيف أعمال النظافة والتجميل وإزالة الاشغالات مع الارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين وتهيئة الأجواء المناسبة أمام المواطنين ، استعدادا لعيد الفطر المبارك .

حيث كثّفت الأجهزة التنفيذية بمراكز ومدن وأحياء مطروح حملات النظافة والتجميل، والتى شملت رفع تراكمات القمامة و المخلفات من الشوارع، فضلا عن رفع الإشغالات المخالفة ومتابعة صيانة أعمدة الانارة بالشوارع للتيسير على المواطنين .

ففى مدينة الضبعة تابع اللواء محمد أبو العنين هجرس رئيس مركز ومدينة الضبعة جهود الانارة العامة بالمركز حيث قام فريق الإنارة العامة بإصلاح بعض كشافات الانارة والمرور علي غرف الكهرباء ومتابعة جهود الحملة الميكانيكية بالمجلس فى تمهيد بعض شوارع المدينة لتسهيل حركة المرور والتيسير على المواطنين .

كما تابع الأعمال الجارية بتجميل الحديقة العامة بعد الإنتهاء من عمل أعمدة الحديقة وجاري تركيب البوبات الحديدية مع التأكيد على سرعة الانتهاء من كافة الاعمال تمهيدا لافتتاحها. وكذلك استكمال أعمال تمهيد شارع مسجد مسعود بالجهود الذاتيه باستخدام طبقه سن وتركيب إحدى محولات الكهرباء الجديدة داخل قرية جلال بمركز الضبعة لخدمة أهالي المنطقة بقدرة 50 ميجا وات لتحسين الكهرباء بالتجمع مع التنسيق مع الكهرباء لرفع كفاءة بعض المحولات المتهالكة بالقرية.