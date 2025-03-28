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محافظ المنيا يستقبل الفائزة بلقب الأم المثالية ويؤكد: الأم نبع العطاء ورمز التضحية
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنيا يستقبل الفائزة بلقب الأم المثالية ويؤكد: الأم نبع العطاء ورمز التضحية

محافظ المنيا يكرم الأم المثالية
محافظ المنيا يكرم الأم المثالية
ايمن رياض

استقبل اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، المهندسة سناء فؤاد إلياس، ابنة مركز مطاي، الفائزة بلقب الأم المثالية على مستوى الجمهورية لعام 2025، ضمن المسابقة التي نظمتها وزارة التضامن الاجتماعي.

وأعرب المحافظ عن سعادته بتكريمها، تقديرًا لما قدمته من رحلة كفاح استثنائية، مؤكدًا أن الأمهات المثاليات هن رموز للعطاء والتضحية، ومصدر إلهام للمجتمع بأسره، ووجه المحافظ تحية إجلال وتقدير لكل أم مصرية، مشددًا على الدور المحوري للمرأة في دعم الأسرة والنهوض بالمجتمع.

وأشار المحافظ إلى أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا كبيرًا بالمرأة، من خلال مبادرات تمكين المرأة في مختلف المجالات، بهدف توفير حياة كريمة لها ولأسرتها، وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات، وإدماجها كعنصر فاعل في خطط التنمية المستدامة.

يُذكر أن المهندسة سناء فؤاد إلياس حصلت على اللقب تقديرًا لتضحياتها، حيث بدأت رحلة كفاحها بعد إصابة زوجها بمرض الزهايمر عام 2018، ورفضت إيداعه في المستشفى، وقررت رعايته بنفسها، متحملة كافة الأعباء بعد توقف حساباته البنكية بسبب المرض، حتى تمكنت من إتمام تعليم أبنائها الثلاثة حتى التخرج الجامعي. 
 

المنيا محافظ المنيا الام المثالية

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