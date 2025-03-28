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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وفاة كاهن من إيبارشية طموه.. والبابا تواضروس يقدم التعزية

القمص أيوب حكيم
القمص أيوب حكيم
ميرنا رزق

توفي، اليوم الجمعة، الأب القمص أيوب حكيم، كاهن كنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل بالعياط غرب، التابعة لإيبارشية طموه، عن عمر ناهز ٦١ عامًا، قضى منها ما يقرب من ٣٠ عامًا في خدمة الكهنوت.

وفاة كاهن من إيبارشية طموه

وُلد الأب المتنيح ( المتوفي) في ١٩ أكتوبر ١٩٦٣، وسُيم كاهنًا في ١٠ نوفمبر ١٩٩٥، ونال رتبة القمصية في ١١ سبتمبر ٢٠١٢.

وقامت صلوات تجنيزه اليوم في الواحدة ظهرًا بكاتدرائية الشهيد أبي سيفين والقديس الأنبا كاراس بدير أبي سيفين بطموه (مقر المطرانية)، بحضور نيافة الأنبا صموئيل، أسقف طموه، ومجمع آباء الإيبارشية.

وتقدم قداسة البابا تواضروس الثاني بخالص العزاء لنيافة الأنبا صموئيل أسقف إيبارشية طموه، ولمجمع كهنة الإيبارشية في نياحة الأب المبارك القمص أيوب حكيم، ويلتمس عزاءًا سمائيًّا لشعبه، ولأسرته المباركة، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع الأربعة وعشرين قسيسًا.

القمص أيوب حكيم كاهن الأنبا صموئيل أسقف طموه البابا تواضروس

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