الانبا بشارة يترأس احتفال عيد الأسرة واجتماع الصلاة بكنيسة ملكة السلام بالفكرية

ترأس نيافة الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، احتفال عيد الأسرة، واجتماع الصلاة، بكنيسة ملكة السلام، بالفكرية.

عيد الأسرة

جاء ذلك بمشاركة الأب متى رزق، راعي الكنيسة، والأب ميخائيل إبراهيم، راعي كنيسة القديس يوسف، بالفكرية، حيث بدأ اليوم بتلاوة أسرار المسبحة الوردية، ثم قدم كورال الكاتدرائية عددًا من الترانيم المختلفة عن عيد الأم، والأسرة.

وقدم صاحب النيافة تأملًا روحيًا للحاضرين حول "دور الأسرة والتنشئة المسيحية للأبناء والانتماء للكنيسة"، مؤكدًا أهمية غرس روح المحبة، مشيرًا إلى أن الاتحاد هو سر انتصار الأسرة.

وشكر الأب المطران القمص جرجس بشرى، الذي انتهت فترة رعايته في كنيسة ملكة السلام، بالفكرية، متنميًا له خدمة مباركة ومثمرة في رعية أم الرحمة، بمنهري.

تضمن الاحتفال أيضًا تكريم أسر الكنيسة، وتوزيع الهدايا التذكارية عليهم، مع التأكيد على المشاركة في العمل والخدمة بالرعية.

واختتم اليوم بكلمة راعي الكنيسة، الذي شكر نيافة المطران على ترأسه للاحتفال، معبرًا عن امتنانه لجميع أعضاء اللجنة المنظمة.