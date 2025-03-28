إعلان زواج تحت الماء.. عروسان يبدأن شهر العسل صحبة الأسماك

في مشهد استثنائي يحمل بصمة الإبداع والمغامرة، قرر المصور تحت الماء طارق إسماعيل أن يجعل لحظة إعلان زفافه حدثًا لا يُنسى، بعيدًا عن المألوف، حيث اختار أعماق البحر الأحمر في الغردقة لتكون شاهدة على بداية رحلته الزوجية مع خطيبته منار علي.

"مغامرة تُروى في أعماق البحر، وشهادة زفاف موقّعة من أسراب الأسماك!"

مرتديًا معدات الغوص، انطلق العروسان في رحلة غوص ساحرة بين الشعاب المرجانية، حيث رفعا لوحة دعوة زفافهما وسط أسراب الأسماك التي بدت وكأنها تشاركهما الفرحة في هذا المشهد الفريد. وبإطلالة رومانسية تحت الماء، تبادل العروسان الإشارات والابتسامات، بينما وثّقت عدسة الكاميرا لحظات لن تتكرر، وسط المياه الفيروزية والشمس التي ترسم خيوطها الذهبية على سطح البحر.

يُعرف طارق إسماعيل بشغفه الكبير بعالم البحار وتصوير الأعماق، ولم يكن غريبًا أن يختار هذا الأسلوب غير التقليدي لإعلان ارتباطه، ليجمع بين حبه للغوص وحبه لمنار، في تجربة فريدة تعكس روح المغامرة والرومانسية معًا.

لاقى هذا الإعلان تفاعلًا واسعًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أشاد كثيرون بفكرة الاحتفال وسط الطبيعة البحرية، التي تُعدّ واحدة من أبرز معالم الغردقة السياحية، كما اعتبر البعض أن هذه اللحظة تحمل رسالة مفادها أن الحب والمغامرة يمكن أن يلتقيا في أعمق الأماكن وأكثرها سحرًا.