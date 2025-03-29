أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه اليوم السبت 29 مارس 2025

نستعرض أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري، اليوم السبت 29 مارس 2025، كالتالي:

أسعار العملات الأجنبية اليوم

الدولار الأمريكي: سجل سعر الشراء 50.515 جنيهًا، بينما بلغ سعر البيع 50.647 جنيهًا.

اليورو الأوروبي: بلغ سعر الشراء 54.637 جنيهًا، وسجل سعر البيع 54.785 جنيهًا.

الجنيه الإسترليني: استقر عند 65.396 جنيهًا للشراء، بينما سجل 65.588 جنيهًا للبيع.

الفرنك السويسري: سجل 57.24 جنيهًا للشراء، بينما بلغ سعر البيع 57.397 جنيهًا.

أسعار العملات العربية اليوم:

الريال السعودي: سجل 13.466 جنيهًا للشراء، وبلغ سعر البيع 13.502 جنيهًا.

الدينار الكويتي: بلغ سعر الشراء 163.79 جنيهًا، بينما سجل سعر البيع 164.327 جنيهًا.

الدرهم الإماراتي: استقر عند 13.752 جنيهًا للشراء، وسجل 13.79 جنيهًا للبيع.



تحليل حركة العملات

تأتي هذه التغيرات الطفيفة في أسعار الصرف وسط ترقب الأسواق لتطورات اقتصادية محلية وعالمية، حيث يراقب المستثمرون قرارات البنوك المركزية وتأثيراتها على سوق العملات، كما أن حالة العرض والطلب على العملات الأجنبية تظل من العوامل الرئيسية في تحديد الأسعار اليومية.