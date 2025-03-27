أسعار الدولار والعملات في مصر مستهل الخميس

يستعرض موقع “صدى البلد” متوسط أسعار العملات الأجنبية و العربية في مصر مستهل تعاملات اليوم الخميس 27 مارس 2025 وفقًا لآخر تحديثات الموقع الإلكتروني للبنك الأهلى المصري.

أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الخميس

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس

سعر الشراء: 50.50جنيه

سعر البيع: 50.60جنيه

وسجل سعر الدولار الاسترالي اليوم الخميس

سعر الشراء: 31.70جنيه

سعر البيع: 32.02جنيه

وسجل سعر الدولار الكندى اليوم الخميس

سعر الشراء: 35.31جنيه

سعر البيع: 35.51جنيه

العملات الأوروبية اليوم الخميس

بلغ سعر العملة الأوروبية ( اليورو) أمام الجنيه المصري اليوم الخميس

سعر الشراء:54.43جنيه

سعر البيع: 54.65جنيه

وسجل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس

سعر الشراء:65.07جنيه

سعر البيع:65.52 جنيه

بلغ سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه المصري اليوم الخميس

سعر الشراء: 57.12جنيه

سعر البيع: 57.35جنيه

أسعار العملات الآسيوية اليوم الخميس

سجل سعر اليوان الصيني اليوم الخميس

سعر الشراء: 6.95جنيه

سعر البيع: 6.96جنيه

وسجل سعر 100 ين ياباني اليوم الخميس

سعر الشراء: 33.52جنيه

سعر البيع: 33.76جنيه

أسعار العملات العربية في البنك الأهلي مستهل الخميس

بلغ الدينار الكويتي أعلى العملات العربية سعرا أمام الجنيه المصري اليوم الخميس:

سعر الشراء:162.68جنيه.

سعر البيع:164.07 جنيه

ووصل الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس :

سعر الشراء: 13.73جنيه.

سعر البيع: 13.77جنيه.

وسجل الريال السعودي أكثر العملات طلبا أمام الجنيه المصري اليوم الخميس :

سعر الشراء: 13.41جنيه.

سعر البيع: 13.48 جنيه.

ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي

أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية ليصل إلى 47.393 مليار دولار أمريكي في نهاية فبراير 2025، مقارنةً بـ47.265 مليار دولار بنهاية يناير من العام نفسه، بزيادة بلغت 128 مليون دولار.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري، وصول قيمة الذهب المدرج باحتياطي النقد الأجنبي خلال شهر فبراير إلى نحو 11.851 مليار دولار، مقابل نحو 11.416 مليار دولار بنهاية يناير الماضي.

أضافت البيانات أن حجم العملات الأجنبية المدرجة في الإحتياطي سجلت 35.524 مليار دولار بنهاية فبراير الماضي، كما سجل رصيد حقوق السحب الخاصة 21 مليون دولار بنهاية فبراير 2025.