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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وفقا لآخر تحديثات .. أسعار العملات العربية اليوم

أسعار العملات العربية اليوم
أسعار العملات العربية اليوم
علياء فوزى

شهدت أسعار العملات العربية في مصر ختام  تعاملات اليوم الأربعاء 26 مارس 2025، استقرارا، في البنك الأهلي وفقا لآخر تحديثات وخلال السطور التالية نستعرض أسعار شراء وبيع العملات:

أسعار العملات العربية في مصر اليوم الأربعاء: 

بلغ الدينار الكويتي أعلى العملات العربية سعرا أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء:

سعر الشراء:162.68جنيه.

سعر البيع:164.07 جنيه.

وصل سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه المصري  اليوم الأربعاء:

سعر الشراء:132.57جنيه

سعر البيع :134.21جنيه

وسجل الريال العماني أمام الجنيه المصري  اليوم الأربعاء:

سعر الشراء:129.87جنيه.

سعر البيع: 131.44جنيه.

وسجل الدينار الأردني أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء:

سعر الشراء:70.70جنيه.

سعر البيع: 71.38 جنيه.

ووصل الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري  اليوم الأربعاء:

سعر الشراء: 13.73جنيه.

سعر البيع: 13.77جنيه.

الريال السعودي أكثر العملات طلبا أمام الجنيه المصري  اليوم الأربعاء:

سعر الشراء: 13.41جنيه.

سعر البيع: 13.48 جنيه.

وسجل الريال القطري أمام الجنيه المصري  اليوم الأربعاء:

سعر الشراء: 12.81جنيه.

سعر البيع: 13.88جنيه.

تحرير سعر الصرف 

وفي مارس 2024، حرر البنك المركزي المصري سعر صرف العملات الأجنبية وفقا لآلية العرض والطلب.

وتتصدر الدول العربية البلدان المستثمره في مصر، حيث تحتل الإمارات العربية المتحدة المركز الأول تليها المملكة العربية السعودية، وتأتي الكويت وقطر ضمن أكبر 10 مستثمرين في البلاد.

وترتبط مصر بعلاقات اقتصادية وثيقة مع البلدان العربية على كافة المستويات سواء التجارة أو الاستثمار. 

العملات العربية الريال السعودى الدرهم الإماراتي الريال القطري البنك الأهلي

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