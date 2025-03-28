بورسعيد .. مستقبل وطن يحتفل بيوم اليتيم في أمانة العرب

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بقسم العرب بمحافظة بورسعيد، احتفالية مميزة بمناسبة يوم اليتيم، حيث أقامت لجنة السياحة برئاسة محمد حميد إفطارًا جماعيًا للأطفال الأيتام، تحت إشراف السيد سلامة، أمين القسم، و محمد فوزي، أمين التنظيم، وبحضور هيئة مكتب أمانة العرب.

تخلل الحفل العديد من الفقرات الترفيهية، شملت عروض الـ DJ، مسرح العرائس، الفقرات الغنائية، والتي أدخلت البهجة على قلوب الأطفال، إلى جانب توزيع الهدايا، ألعاب الأطفال، والحلوى، مما لاقى استحسان الجميع وساهم في رسم البسمة على وجوه المشاركين.

وأكد السيد سلامة، أمين قسم العرب، أن إسعاد الأطفال وإدخال الفرحة إلى قلوبهم هو مسؤولية مجتمعية يوليها الحزب اهتمامًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن أمانة العرب تحرص على تنظيم الفعاليات التي تعزز التكافل الاجتماعي، وأهمية هذه المناسبات في دعم الأطفال الأيتام نفسيًا ومعنويًا، وإشراكهم في أجواء احتفالية تعزز شعورهم بالاندماج والمحبة داخل المجتمع.

شهر الفرحة .. "مستقبل وطن"ط بورسعيد يحتفل بيوم اليتيم في أمانة العرب

كما أكد النائب عادل اللمعي، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة بورسعيد، أن الحزب يحرص على تنفيذ مجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة التي تغطي الجوانب الاجتماعية والثقافية والصحية والرياضية، بهدف رفع مستوى الوعي لدى المواطنين وتعزيز مهاراتهم وخبراتهم.

وأوضح أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة منظمة يشرف على تنفيذها محمد النوساني، أمين التنظيم بالمحافظة، لضمان تحقيق الأهداف المنشودة في خدمة المجتمع.