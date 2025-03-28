قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
للعام الثالث على التوالي.. أهالي قرية بالمنوفية ينظمون إفطارا جماعياِ | صور
لماذا سمي يوم القيامة بـ يوم التغابن؟.. خالد الجندي يكشف
بسبب شاحن موبايل.. اندلاع حريق في شقة سكنية بمركز القوصية بأسيوط
صور تهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك 2025.. اجمل العبارات والبطاقات المكتوبة
لام شمسية الحلقة 13: الحكم على أمينة خليل لصالح المتحرش
باحث: الشعب الفلسطيني يريد الحياة ويرفض الموت
السعودية والسودان يوافقان على إنشاء مجلس تنسيق لتعزيز التعاون| شاهد
مفتي الجمهورية: تدمير البيئة ظلم للأجيال القادمة واعتداء على حقوق الآخرين
إعلامي عن رحيل زيزو من الزمالك: حصل علي شيكات من الأهلي
الرئيس السيسي يطمئن هاتفيا على صحة شيخ الأزهر
تشريعات دقيقة.. مفتي الجمهورية: الإسلام وضع قواعد لحل الأزمات البيئية
بشير العدل : القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرا بالشفافية ومكافحة الفساد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

القليوبية .. إعادة الحركة المرورية لطبيعتها على طريق كفر شكر |صور

حادث تصادم
حادث تصادم
إبراهيم الهواري

نجحت الأجهزة المعنية بالقليوبية من إعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة اخري على طريق بنها _ كفر شكر بعد توقفها اثر إنقلاب سيارة نقل محملة بالاعلاف على الطريق دون أى خسائر بشرية.


تلقت غرفة العمليات بلاغا بانقلاب سيارة نقل علي طريق جمجرة اتجاه كفر شكر وعلي الفور تم الدفع بأوناش مجلس المدينة وتبين انقلاب سيارة نقل بمقطورة محملة وتم رفع اثر الحادث وفتح الطريق مرة أخرى.

اطلاق 5 مبادرات فى العيد

من ناحية أعلن الدكتور وليد الفرماوي مدير عام الشباب والرياضة أن مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، تطلق 5 مبادرات ضمن سلسلة من المبادرات والأنشطة المختلفة التي تطلقها أحتفالا بعيد الفطر المُبارك ، وتُنفذ داخل 100 مركز شباب تابع للمحافظة.

وقال الفرماوى أن أبرز المبادرات والأنشطة التي يتم تنفيذها علي مدار أيام العيد : "ساحات مراكز الشباب لاداء صلاة العيد"  تنفذ في 124 مركز شباب ونادى وتم التنبية على تجهيز الملاعب والساحات داخل مراكز الشباب لأستقبال المصلين لأداء صلاة العيد ويشارك فرق الجوالة والكشافة وأندية التطوع وتبدأ اعتبارا من مساء يوم السبت حتي فجر اول ايام عيد الفطر المُبارك.

القليوبية بنها محافظ القليوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيد الفطر

رسمياً.. إعلان أول أيام عيد الفطر 2025 فلكيًا| الأحد أم الاثنين؟

باق 72 ساعة فقط.. تحذير هام لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة قبل 1 إبريل

باق 72 ساعة فقط.. تحذير هام لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة قبل 1 إبريل

تليفونك هيبقى خردة.. إيقاف الشبكات عن هذه الهواتف رسميًا في مصر بعد العيد

تليفونك هيبقى خردة.. إيقاف الشبكات عن هذه الهواتف رسميًا في مصر بعد العيد

هلال شوال

نسبة الخطأ صفر.. البحوث الفلكية: الأحد أول أيام عيد الفطر 2025 في مصر

رؤية هلال عيد الفطر

رئيس البحوث الفلكية: استخدام أكبر تلسكوب في العالم لرؤية هلال عيد الفطر غدا

موعد أول أيام عيد الفطر

موعد أول أيام عيد الفطر.. دار الإفتاء تعلن رسميا رؤية هلال شوال بعد هذا التوقيت

الأرصاد تعلن مفاجأة أيام عيد الفطر.. وأمطار على هذه المحافظات

الأرصاد تعلن مفاجأة أيام عيد الفطر.. وأمطار على هذه المحافظات

الطقس في مصر

الأرصاد تحذر: عواصف ترابية وأمطار تضرب عدة محافظات اليوم

ترشيحاتنا

مخدرات

قبل العيد.. ضبط 192 قضية مخدرات في أكتوبر

الشرطة

حملات أمنية على العناصر الإجرامية فى اسوان ودمياط

الشرطة

ضبط 90 قضية مخدرات في حملات أمنية بعين شمس

بالصور

مسلسل شهادة معاملة أطفال الحلقة ٢٩ .. محمد هنيدي يعرض الزواج على نهى عابدين

نهى عابدين
نهى عابدين
نهى عابدين

حفل زفاف أسطوري لـ جيف بيزوس في فينيسيا يجذب مشاهير العالم| شاهد

تفاصيل حفل زفاف الملياردير جيف بيزوس في فينيسيا يجذب مشاهير العالم
تفاصيل حفل زفاف الملياردير جيف بيزوس في فينيسيا يجذب مشاهير العالم
تفاصيل حفل زفاف الملياردير جيف بيزوس في فينيسيا يجذب مشاهير العالم

وزير الدفاع: القوات المسلحة هي الحصن المنيع لشعب مصر

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة
وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة
وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة

فيديو

نظام إنستا باي الجديد

رسوم جديدة على إنستاباي.. هل ستؤثر عليك؟

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة

وزير الدفاع: القوات المسلحة هي الحصن المنيع لشعب مصر

محمد الشقنقيرى

تهديدات بالحجارة.. الفنان محمد الشقنقيري في مواجهة الابتزاز

علامات ليلة القدر

علامات جديدة.. فلكي سعودي يثير الجدل حول ليلة القدر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الصديق قبل الطريق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دراما رمضان بين التشويه والبناء

مونيكا ويليم

مونيكا ويليم تكتب: كيف تؤثر الطاقة في مسار الصراع الروسي الأوكراني؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر.. العبقرية التاريخية واستحقاقات الجغرافيا

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب.. ولا يبقى إلا جميل ما صنعت

المزيد