القليوبية .. إعادة الحركة المرورية لطبيعتها على طريق كفر شكر |صور

نجحت الأجهزة المعنية بالقليوبية من إعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة اخري على طريق بنها _ كفر شكر بعد توقفها اثر إنقلاب سيارة نقل محملة بالاعلاف على الطريق دون أى خسائر بشرية.



تلقت غرفة العمليات بلاغا بانقلاب سيارة نقل علي طريق جمجرة اتجاه كفر شكر وعلي الفور تم الدفع بأوناش مجلس المدينة وتبين انقلاب سيارة نقل بمقطورة محملة وتم رفع اثر الحادث وفتح الطريق مرة أخرى.

اطلاق 5 مبادرات فى العيد

من ناحية أعلن الدكتور وليد الفرماوي مدير عام الشباب والرياضة أن مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، تطلق 5 مبادرات ضمن سلسلة من المبادرات والأنشطة المختلفة التي تطلقها أحتفالا بعيد الفطر المُبارك ، وتُنفذ داخل 100 مركز شباب تابع للمحافظة.

وقال الفرماوى أن أبرز المبادرات والأنشطة التي يتم تنفيذها علي مدار أيام العيد : "ساحات مراكز الشباب لاداء صلاة العيد" تنفذ في 124 مركز شباب ونادى وتم التنبية على تجهيز الملاعب والساحات داخل مراكز الشباب لأستقبال المصلين لأداء صلاة العيد ويشارك فرق الجوالة والكشافة وأندية التطوع وتبدأ اعتبارا من مساء يوم السبت حتي فجر اول ايام عيد الفطر المُبارك.