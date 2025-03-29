قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ممتاز .. ماجدة خير الله : أحمد غزي بداياته أقوي من أحمد زكي l خاص
دعاء آخر رمضان .. ردد أدعية وداع شهر الصيام تجعلك من الفائزين بخيري الدنيا والآخرة
إدارة ترامب تحل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية رسميًا
منتخب الشباب يبحث عن وديتين استعدادًا لـ أمم إفريقيا تحت 20 سنة
محافظ الوادي الجديد يشارك الأسر والطلاب الوافدين الإفطار الرمضاني
القبض على شخص بحوزته 15 ألف قرص مخدر بمطروح
سفلاق تتلألأ بنور القرآن.. تكريم 173 حافظًا لكتاب الله في ساقلتة بسوهاج
باحث: إسرائيل لديها أهداف فى لبنان تريد استكمالها بالحرب
وظائف الأزهر 2025.. الإعلان رسميا عن 4474 وظيفة معلم مساعد رياض أطفال
أخبار أسوان | استعدادات لعيد الفطر .. قبطي ينظم حفل افطار.. وتكريم حفظة القرآن
دار الإفتاء تعلن اول ايام عيد الفطر المبارك 2025 .. وفلكيا موعد العيد الأحد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

دار الإفتاء تعلن اول ايام عيد الفطر المبارك 2025 .. وفلكيا موعد العيد الأحد

دار الإفتاء اول ايام عيد الفطر المبارك
دار الإفتاء اول ايام عيد الفطر المبارك
محمد صبري عبد الرحيم

تعلن دار الإفتاء اول ايام عيد الفطر المبارك ، عبر صفحتها الرسمية بـ«فيسبوك»، مساء اليوم السبت، وتستطلع دار الإفتاء رؤية هلال شوال 1446 هجرية، لمعرفة أول أيام عيد الفطر المبارك 2025 وتشير الحسابات الفلكية إلى أن موعد عيد الفطر 2025 يكون الأحد 30 مارس وأن اليوم السبت هو آخر أيام شهر رمضان، وحددت الحكومة اجازة عيد الفطر من يوم السبت إلى الثلاثاء، حيث تبدأ إجازة عيد الفطر في مصر يوم السبت 29 مارس وتستمر حتى الثلاثاء 2 إبريل 2025.

دار الإفتاء اول ايام عيد الفطر المبارك

تحدد دار الإفتاء اول ايام عيد الفطر المبارك، من خلال نتيجة استطلاع رؤية هلال شهر شوال لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وستة وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس يوم السبت التاسع والعشرين من شهر رمضان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وتسعة وأربعين هجريًّا، الموافق التاسع والعشرين من شهر مارس لعام ألفين وخمسة وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.


ويكون موعد عيد الفطر 2025 يوم الأحد  30 مارس 2025 إذا تحقَّقَ لدى دار الإفتاء شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ثبوتُ رؤية هلالِ شهر شوال لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ وستة وأربعين هجريًّا.


فإذا تحقق ذلك تُعلن دار الإفتاء  اول ايام عيد الفطر المبارك وهو يوم الأحد الموافق الثلاثين من شهر مارس لعام ألفين وخمسة وعشرين ميلاديًّا هو أول أيام شهر شوال لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وستة وأربعين هجريًّا، وإذا لم تتحقق رؤية هلال شهر شوال فيكون شهر رمضان 30 يوماً ويكون أول أيام شهر شوال هو الاثنين  الموافق 31 مارس 2025.

امتى عيد الفطر المبارك فلكيا

قال معهد البحوث الفلكية إن هلال شهر شوال سيولد بعد حدوث الاقتران مباشرة يوم السبت 29 رمضان 1446 هـ، الموافق 29 مارس 2025، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة المحلي.

وتشير الحسابات الفلكية إلى أن الهلال الجديد سيبقى في السماء لعدة دقائق بعد غروب الشمس، مما يجعل يوم الأحد 30 مارس 2025 هو أول أيام عيد الفطر 2025، ليكون شهر رمضان هذا العام 29 يومًا فقط.

 

كم باقى على عيد الفطر 2025 امتى عيد الفطر ؟ 

وفقا لما أعلنه معهد البحوث الفلكية، فإن هلال شهر شوال سيظهر في السماء فوق مكة المكرمة لمدة 7 دقائق بعد غروب الشمس، وفي القاهرة لمدة 11 دقيقة، بينما يختلف ظهوره في باقي محافظات مصر بين 9 إلى 12 دقيقة.

أما في الدول العربية والإسلامية، فسيستمر الهلال في الظهور لفترات تتراوح بين 3 و19 دقيقة، مما يؤكد أن عيد الفطر 2025 سيبدأ رسميًا يوم الأحد 30 مارس.

إجازة عيد الفطر 2025


قرار اجازة عيد الفطر وفقًا لقرار مجلس الوزراء، تبدأ إجازة عيد الفطر في مصر يوم السبت 29 مارس وتستمر حتى الثلاثاء 2 إبريل 2025، على أن يعود الموظفون إلى أعمالهم يوم الأربعاء 3 إبريل، وذلك في حال ثبوت أن العيد يوم الأحد 30 مارس، أما إذا كان عيد الفطر يوم الإثنين 31 مارس، فتمتد الإجازة حتى الأربعاء 3 إبريل 2025.

 

موعد صلاة العيد

ستكون صلاة عيد الفطر 2025 صباح يوم الأحد 30 مارس في جميع المساجد والساحات المخصصة للصلاة، حيث يتم تحديد توقيت الصلاة وفقًا لمواقيت شروق الشمس في كل مدينة. 

في القاهرة، سيكون موعد صلاة العيد في تمام الساعة 6:13 صباحًا بتوقيت القاهرة المحلي.قبل ساعة واحدة.

موعد صلاة عيد الفطر 2025 في المحافظات المصرية

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية مواعيد صلاة العيد في مختلف المحافظات، وجاءت كالتالي:

المحافظة    موعد الصلاة
القاهرة    6:02 ص
الجيزة    6:02 ص
الإسكندرية    6:06 ص
بورسعيد    6:00 ص
السويس    6:01 ص
العريش    5:55 ص
أسوان    6:03 ص
الغردقة    5:57 ص
المنصورة    6:02 ص
طنطا    6:03 ص
المنيا    6:06 ص
الأقصر    6:00 ص
 

كيفية صلاة عيد الفطر

كيفية صلاة عيد الفطر أنه من السُّنَّة أن تُصلى صلاة العيد جماعة، وهي الصفة التي نَقَلها الخَلَفُ عن السلف، فإن حضر وقد سبقه الإمام بالتكبيرات أو ببعضها لم يقض هذه التكبيرات مرة أخرى؛ لأن التكبيرات سنة مثل دعاء الاستفتاح، والسُّنَّةُ أن يرفع يديه مع كل تكبيرة؛ لما روي «أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ-رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ فِي الْعِيدَيْنِ».

ويُسْتَحَبُّ أن يقف بين كل تكبيرتين بقدر آية يذكر الله تعالى؛ لما رُوِيَ أن ابْنَ مَسْعُودٍ وَأَبَا مُوسَى وَحُذَيْفَةَ خَرَجَ إِلَيْهِمُ الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ قَبْلَ الْعِيدِ فَقَالَ لَهُمْ: إِنَّ هَذَا الْعِيدَ قَدْ دَنَا فَكَيْفَ التَّكْبِيرُ فِيهِ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: تَبْدَأُ فَتُكَبِّرُ تَكْبِيرَةً تَفْتَتِحُ بِهَا الصَّلاةَ وَتَحْمَدُ رَبَّكَ وَتُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ تَدْعُو وَتُكَبِّرُ وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ تُكَبِّرُ وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ تُكَبِّرُ وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ تُكَبِّرُ وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ... الحديث، وفي رواية أخرى: فقال الأشعري وحذيفة-رضي الله عنهما-: «صَدَقَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ».

كيفية صلاة عيد الفطر فإنه ويسن أن يقرأ بعد الفاتحة بــ"الأعلى" في الأولى و"الغاشية" في الثانية، أو بــ"ق" في الأولى و"اقتربت" في الثانية؛ كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والسُّنَّةُ أن يجهر فيهما بالقراءة لنقل الخلف عن السلف.

حكم صلاة عيد الفطر في المذاهب الاربعة؟

اختلف العلماء في حكم صلاة العيدين على ثلاثة أقوال: القول الأول: أنها سنة مؤكدة، وهو مذهب الإمامين مالك والشافعي، والقول الثاني: أنها فرض على الكفاية، وهو مذهب الإمام أحمدبن حنبل، والقول الثالث: إنها واجبة على كل مسلم، فتجب على كل رجل، ويأثم من تركها من غير عذر، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد.

لكن الراجح أن صلاة العيد سُنة مؤكدة كما قال المالكية والشافعية، مستدلين بما رواه البخاري و مسلم من حديث طلحة بن عبيد الله يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُهُ عَنِ الإِسْلاَمِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي اليَوْمِ وَاللَّيْلَةِ»، فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: «لاَ، إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ». قالوا: فلو كانت صلاة العيد واجبة لبينها له رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.


 

دار الافتاء اول ايام عيد الفطر المبارك دار الافتاء اول ايام عيد الفطر المبارك ايام عيد الفطر المبارك رؤية هلال شوال دار الإفتاء أول أيام عيد الفطر المبارك 2025 أيام عيد الفطر المبارك 2025 إجازة عيد الفطر في مصر إجازة عيد الفطر رؤية هلال شهر شوال امتى عيد الفطر المبارك عيد الفطر المبارك فلكيا كم باقى على عيد الفطر 2025 امتى عيد الفطر متى عيد الفطر إجازة عيد الفطر 2025 قرار اجازة عيد الفطر موعد صلاة عيد الفطر صلاة عيد الفطر صلاة عيد الفطر 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيد الفطر

رسميا.. الاثنين أول أيام عيد الفطر في هذه الدولة بعد تحري الهلال

امتى عيد الفطر

امتى عيد الفطر ؟ وداعاً رمضان دار الإفتاء تحدد أول أيام العيد رسمياً

وقفة عيد الفطر 2025

هل وقفة عيد الفطر 2025 غدا؟.. الإفتاء تحددها بعد 17 ساعة

تليفونك هيبقى خردة.. إيقاف الشبكات عن هذه الهواتف رسميًا في مصر بعد العيد

تليفونك هيبقى خردة.. إيقاف الشبكات عن هذه الهواتف رسميًا في مصر بعد العيد

دار الإفتاء اول ايام عيد الفطر المبارك

دار الإفتاء تعلن اول ايام عيد الفطر المبارك 2025 .. وفلكيا موعد العيد الأحد

المستشار راضي فوزي

مصرع مستشار وابنيه في انقلاب سيارة داخل ترعة ببنى سويف

موعد عيد الفطر

وداعاً شهر الصيام.. انتهاء صلاة التراويح والتهجد الليلة.. والأحد موعد عيد الفطر فلكياً

أحمد كجوك وزير المالية

المالية تستجيب لمطالب العاملين بمصلحة الضرائب.. هذه أبرزها

ترشيحاتنا

ملتقى الأزهر

ملتقى الأزهر: الشريعة الإسلامية تحمل رسائل "طمأنة وتحصين وتمكين" للإنسانية

درس التراويح

درس التراويح بالجامع الأزهر: الوقت نعمة يجب الاستفادة به واستثماره

خالد الجندي

خالد الجندي يوضح معنى قوله تعالى "اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً"

بالصور

أهالي قرية أبو نجاح بالزقازيق يحتفلون بتكريم 800 حافظ للقرآن الكريم

تكريم حفظه القرآن الكريم
تكريم حفظه القرآن الكريم
تكريم حفظه القرآن الكريم

طريقة عمل كعك العيد مثل المحلات 2025.. أعرف السعرات الحرارية

طريقة عمل كعك العيد مثل المحلات 2025
طريقة عمل كعك العيد مثل المحلات 2025
طريقة عمل كعك العيد مثل المحلات 2025

احذر.. استخدام الإير فراير باستمرار يصيبك بمشاكل صحية خطيرة

مخاطر ٱستخدام الإير فراير يوميا
مخاطر ٱستخدام الإير فراير يوميا
مخاطر ٱستخدام الإير فراير يوميا

بطاطس بيوريه وبيض مدحرج.. سحور يوم 29 رمضان مُغذي ومُشبع

سحور يوم 29 رمضان
سحور يوم 29 رمضان
سحور يوم 29 رمضان

فيديو

المتهمين

بعد انتشار الفيديو.. القبض على متعاطى المخدرات بالقليوبية

المطربة ياسمينا العلواني

ياسمينا العلواني تعلن اعتزال الغناء وارتداء الحجاب: اللهم ردنا إلى دينك

محمد شاهين

وسام في مسلسل لام شمسية: محمد شاهين يتقمص دورا معقدا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الصديق قبل الطريق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دراما رمضان بين التشويه والبناء

مونيكا ويليم

مونيكا ويليم تكتب: كيف تؤثر الطاقة في مسار الصراع الروسي الأوكراني؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر.. العبقرية التاريخية واستحقاقات الجغرافيا

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب.. ولا يبقى إلا جميل ما صنعت

المزيد