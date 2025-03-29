دار الإفتاء تعلن اول ايام عيد الفطر المبارك 2025 .. وفلكيا موعد العيد الأحد

تعلن دار الإفتاء اول ايام عيد الفطر المبارك ، عبر صفحتها الرسمية بـ«فيسبوك»، مساء اليوم السبت، وتستطلع دار الإفتاء رؤية هلال شوال 1446 هجرية، لمعرفة أول أيام عيد الفطر المبارك 2025 وتشير الحسابات الفلكية إلى أن موعد عيد الفطر 2025 يكون الأحد 30 مارس وأن اليوم السبت هو آخر أيام شهر رمضان، وحددت الحكومة اجازة عيد الفطر من يوم السبت إلى الثلاثاء، حيث تبدأ إجازة عيد الفطر في مصر يوم السبت 29 مارس وتستمر حتى الثلاثاء 2 إبريل 2025.

دار الإفتاء اول ايام عيد الفطر المبارك

تحدد دار الإفتاء اول ايام عيد الفطر المبارك، من خلال نتيجة استطلاع رؤية هلال شهر شوال لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وستة وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس يوم السبت التاسع والعشرين من شهر رمضان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وتسعة وأربعين هجريًّا، الموافق التاسع والعشرين من شهر مارس لعام ألفين وخمسة وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.



ويكون موعد عيد الفطر 2025 يوم الأحد 30 مارس 2025 إذا تحقَّقَ لدى دار الإفتاء شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ثبوتُ رؤية هلالِ شهر شوال لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ وستة وأربعين هجريًّا.



فإذا تحقق ذلك تُعلن دار الإفتاء اول ايام عيد الفطر المبارك وهو يوم الأحد الموافق الثلاثين من شهر مارس لعام ألفين وخمسة وعشرين ميلاديًّا هو أول أيام شهر شوال لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وستة وأربعين هجريًّا، وإذا لم تتحقق رؤية هلال شهر شوال فيكون شهر رمضان 30 يوماً ويكون أول أيام شهر شوال هو الاثنين الموافق 31 مارس 2025.

امتى عيد الفطر المبارك فلكيا

قال معهد البحوث الفلكية إن هلال شهر شوال سيولد بعد حدوث الاقتران مباشرة يوم السبت 29 رمضان 1446 هـ، الموافق 29 مارس 2025، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة المحلي.

وتشير الحسابات الفلكية إلى أن الهلال الجديد سيبقى في السماء لعدة دقائق بعد غروب الشمس، مما يجعل يوم الأحد 30 مارس 2025 هو أول أيام عيد الفطر 2025، ليكون شهر رمضان هذا العام 29 يومًا فقط.

كم باقى على عيد الفطر 2025 امتى عيد الفطر ؟

وفقا لما أعلنه معهد البحوث الفلكية، فإن هلال شهر شوال سيظهر في السماء فوق مكة المكرمة لمدة 7 دقائق بعد غروب الشمس، وفي القاهرة لمدة 11 دقيقة، بينما يختلف ظهوره في باقي محافظات مصر بين 9 إلى 12 دقيقة.

أما في الدول العربية والإسلامية، فسيستمر الهلال في الظهور لفترات تتراوح بين 3 و19 دقيقة، مما يؤكد أن عيد الفطر 2025 سيبدأ رسميًا يوم الأحد 30 مارس.

إجازة عيد الفطر 2025



قرار اجازة عيد الفطر وفقًا لقرار مجلس الوزراء، تبدأ إجازة عيد الفطر في مصر يوم السبت 29 مارس وتستمر حتى الثلاثاء 2 إبريل 2025، على أن يعود الموظفون إلى أعمالهم يوم الأربعاء 3 إبريل، وذلك في حال ثبوت أن العيد يوم الأحد 30 مارس، أما إذا كان عيد الفطر يوم الإثنين 31 مارس، فتمتد الإجازة حتى الأربعاء 3 إبريل 2025.

موعد صلاة العيد

ستكون صلاة عيد الفطر 2025 صباح يوم الأحد 30 مارس في جميع المساجد والساحات المخصصة للصلاة، حيث يتم تحديد توقيت الصلاة وفقًا لمواقيت شروق الشمس في كل مدينة.

في القاهرة، سيكون موعد صلاة العيد في تمام الساعة 6:13 صباحًا بتوقيت القاهرة المحلي.قبل ساعة واحدة.

موعد صلاة عيد الفطر 2025 في المحافظات المصرية

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية مواعيد صلاة العيد في مختلف المحافظات، وجاءت كالتالي:

المحافظة موعد الصلاة

القاهرة 6:02 ص

الجيزة 6:02 ص

الإسكندرية 6:06 ص

بورسعيد 6:00 ص

السويس 6:01 ص

العريش 5:55 ص

أسوان 6:03 ص

الغردقة 5:57 ص

المنصورة 6:02 ص

طنطا 6:03 ص

المنيا 6:06 ص

الأقصر 6:00 ص



كيفية صلاة عيد الفطر

كيفية صلاة عيد الفطر أنه من السُّنَّة أن تُصلى صلاة العيد جماعة، وهي الصفة التي نَقَلها الخَلَفُ عن السلف، فإن حضر وقد سبقه الإمام بالتكبيرات أو ببعضها لم يقض هذه التكبيرات مرة أخرى؛ لأن التكبيرات سنة مثل دعاء الاستفتاح، والسُّنَّةُ أن يرفع يديه مع كل تكبيرة؛ لما روي «أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ-رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ فِي الْعِيدَيْنِ».



ويُسْتَحَبُّ أن يقف بين كل تكبيرتين بقدر آية يذكر الله تعالى؛ لما رُوِيَ أن ابْنَ مَسْعُودٍ وَأَبَا مُوسَى وَحُذَيْفَةَ خَرَجَ إِلَيْهِمُ الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ قَبْلَ الْعِيدِ فَقَالَ لَهُمْ: إِنَّ هَذَا الْعِيدَ قَدْ دَنَا فَكَيْفَ التَّكْبِيرُ فِيهِ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: تَبْدَأُ فَتُكَبِّرُ تَكْبِيرَةً تَفْتَتِحُ بِهَا الصَّلاةَ وَتَحْمَدُ رَبَّكَ وَتُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ تَدْعُو وَتُكَبِّرُ وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ تُكَبِّرُ وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ تُكَبِّرُ وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ تُكَبِّرُ وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ... الحديث، وفي رواية أخرى: فقال الأشعري وحذيفة-رضي الله عنهما-: «صَدَقَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ».



كيفية صلاة عيد الفطر فإنه ويسن أن يقرأ بعد الفاتحة بــ"الأعلى" في الأولى و"الغاشية" في الثانية، أو بــ"ق" في الأولى و"اقتربت" في الثانية؛ كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والسُّنَّةُ أن يجهر فيهما بالقراءة لنقل الخلف عن السلف.

حكم صلاة عيد الفطر في المذاهب الاربعة؟

اختلف العلماء في حكم صلاة العيدين على ثلاثة أقوال: القول الأول: أنها سنة مؤكدة، وهو مذهب الإمامين مالك والشافعي، والقول الثاني: أنها فرض على الكفاية، وهو مذهب الإمام أحمدبن حنبل، والقول الثالث: إنها واجبة على كل مسلم، فتجب على كل رجل، ويأثم من تركها من غير عذر، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد.



لكن الراجح أن صلاة العيد سُنة مؤكدة كما قال المالكية والشافعية، مستدلين بما رواه البخاري و مسلم من حديث طلحة بن عبيد الله يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُهُ عَنِ الإِسْلاَمِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي اليَوْمِ وَاللَّيْلَةِ»، فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: «لاَ، إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ». قالوا: فلو كانت صلاة العيد واجبة لبينها له رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.



