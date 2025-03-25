إجازة العيد 5 أيام للقطاع الحكومي والخاص .. تفاصيل

يهتم الجميع حالياً بـ موعد عيد الفطر و إجازة عيد الفطر وعدد أيامها للقطاعين الخاص والحكومي ، حيث أصدرت الحكومة قرارات بشأن الإجازة ومدتها لكل القطاعات، وهو ما يشغل بال الجميع فيا نتظار إجازة العيد 2025 .

إجازة عيد الفطر كام يوم ؟

وبحسب ما أعلنته الحكومة خلال الساعات الماضية، فإن موعد إجازة عيد الفطر رسمياً يبدأ يوم السبت 29 مارس إلى الثلاثاء 1 أبريل، وبذلك تكون إجازة العيد 4 أيام رسمية ، ويضاف إليها يوم الجمعة 28 مارس الذي يعتبر إجازة رسمية في كل القطاعات، وبالتالي تصبح الإجازة 5 أيام من الجمعة إلى الثلاثاء 1 أبريل.

إجازة عيد الفطر للقطاع الحكومي

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قراراً بـ إجازة عيد الفطر 2025، وتم تحديدها خلال الفترة من السبت الموافق٢٩ من شهر مارس عام ۲۰۲٥ ميلادية حتى يوم الثلاثاء الموافق 1 من شهر أبريل عام 2025 ، لتكون إجازةرسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارةالمحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.

إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص

وبعد الإعلان عن إجازة عيد الفطر للحكومة، أعلن وزير العمل قراره بـ إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص، حيث تم اعتماد نفس القرار المماثل للحكومة، وتبدأ إجازة العيد للعاملين بالقطاع الخاص من السبت29 مارس إلى الثلاثاء 1 أبريل .

عدد أيام إجازة العيد

وبعد قرار رئيس الوزراء و وزير العمل، تصبح إجازة عيد الفطر 4 أيام رسمية للقطاع الحكومي والخاص وكذلك المدارس والجامعات ، حيث تم تعديل قرار إجازة العيد للقطاع الخاص ليصبح 4 أيام مثل الحكومة .

وإذا أسفرت الرؤية الشرعية لهلال شهر شوال ١٤٤٦ هجرية عن أن يوم الاثنينالموافق 31 من مارس عام ۲۰۲٥ ميلادية هو أول أيام شهر شوال ١٤٤٦ هجرية فتمتد الإجازة السابقالإشارة إليها حتي يوم الأربعاء الموافق ٢ من إبريل عام ٢٠٢٥

موعد استطلاع هلال شوال 1446

سيتم تحري هلال شوال 2025 يوم السبت 29 رمضان 1446 هـ، الموافق 29 مارس 2025، حيث تعلن دار الإفتاء وهيئة الرؤية الشرعية في السعودية عن نتيجة الاستطلاع عقب صلاة المغرب، لتحديد ما إذا كان الأحد هو أول أيام العيد، أم أن شهر رمضان سيُستكمل ليكون العيد يوم الإثنين.

هل سيكون العيد يوم الأحد أم الإثنين؟

رغم تأكيد الحسابات الفلكية صعوبة رؤية الهلال يوم السبت، فإن بعض الدول قد تعلن أن الأحد 30 مارس هو أول أيام العيد، إذا قُبلت شهادات رؤية الهلال، وهو أمر سبق حدوثه في بعض السنوات، ما يجعل القرار النهائي بيد الجهات الشرعية المختصة في كل دولة.

إجازة عيد الفطر 2025 في مصر

من المتوقع أن تبدأ إجازة عيد الفطر 2025 في مصر يوم الأحد 30 مارس وحتى الثلاثاء 1 أبريل 2025، وذلك للعاملين في القطاع الحكومي، وقطاعات الأعمال العام والخاص، مع احتمال تمديد الإجازة حتى الأربعاء 2 أبريل لبعض المؤسسات وفقًا لقرارات مجلس الوزراء.