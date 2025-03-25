وزير العمل يعلن إجازة العيد للقطاع الخاص .. كام يوم؟

بشرى سارة للعاملين بالقطاع الخاص حول عدد أيام إجازة عيد الفطر المبارك ، حيث ينتظر الجميع قرار حكومي بشأن إجازة القطاع الخاص وعدد الأيام في عيد الفطر 2025، وهو ما يبحث عنه الملايين خلال الساعات الأخيرة مع اقتراب موعد عيد الفطر المبارك .

وزير العمل يعلن إجازة العيد للقطاع الخاص

و أعلن وزير العمل محمد جبران ،اليوم الثلاثاء ،بأن تكون الفترة من يوم السبت الموافق 29 من شهر مارس عام 2025 ميلادية حتى يوم الثلاثاء الموافق 1 من شهر أبريل عام 2025 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص ،وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وإذا أسفرت الرؤية الشرعية لهلال شهر شوال 1446 هجرية عن أن يوم الاثنين الموافق 31 من مارس عام 2025 ميلادية هو أول أيام شهر شوال 1446 هجرية فتمتد الإجازة السابق الإشارة إليها حتي يوم الأربعاء الموافق 2 من إبريل عام 2025.

وشددت وزارة العمل على أحقية صاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام ، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك ،ويستحق العامل في هذه الحالة ،بالإضافة إلى أجره عن هذه الأيام، مِثلّي هذا الأجر، ويأتي ذلك في إطار الحرص على توحيد مواعيد الاجازات الرسمية لكافة العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة – كلما أمكن ذلك – تحقيقاً للغاية الاجتماعية والقومية من الإجازات الرسمية في المناسبات والأعياد.

عدد أيام إجازة العيد للقطاع الخاص

وبحسب ما أعلنته وزارة العمل، ونشرته الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء على فيسبوك، فإن إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص مجتها 4 أيام وهي :

السبت 29 مارس

الأحد 30 مارس

الأثنين 31 مارس

الثلاثاء 1 أبريل

إجازة عيد الفطر للحكومة

أما قطاع العاملين بالدولة “ الحكومي” ، فقد أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بأن تكون الفترة من يوم السبت الموافق٢٩ من شهر مارس عام ۲۰۲٥ ميلادية حتى يوم الثلاثاء الموافق 1 من شهر أبريل عام 2025 ميلادية إجازةرسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارةالمحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.

كما نص القرار على أنه إذا أسفرت الرؤية الشرعية لهلال شهر شوال ١٤٤٦ هجرية عن أن يوم الاثنينالموافق 31 من مارس عام ۲۰۲٥ ميلادية هو أول أيام شهر شوال ١٤٤٦ هجرية فتمتد الإجازة السابقالإشارة إليها حتي يوم الأربعاء الموافق ٢ من إبريل عام ٢٠٢٥.

رئيس الوزراء

إجازة عيد الفطر للقطاع الحكومي والخاص



ووفقاً لقرار رئيس الوزارء ، فبذلك تكون إجازة عيد الفطر المبارك 2025 مدتها ٤ أيام رسمية من السبت ٢٩ مارس إلى الثلاثاء ١ أبريل ، بالإضافة إلى يوم الجمعة ٢٨ مارس الذي يعد اجازة رسمياً لكل القطاعات الخاصة و الحكومة و الجامعات و المدارس ، وبالتالي تصبح الاجازة خمسة ايام من الجمعة إلى الثلاثاء .

ومع ذلك قد تمتد الإجازة يوما آخر حتى يوم ٢ أبريل إذا تم استطلاع هلال شهر شوال وجاء يوم يوم ٣١ مارس هو الاول من شوال .

