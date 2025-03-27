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العيد يوم الأحد أم الاثنين؟.. صدام بين الحسابات الفلكية والإفتاء تحسم
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

العيد يوم الأحد أم الاثنين؟.. صدام بين الحسابات الفلكية والإفتاء تحسم

العيد يوم الأحد أم الاثنين؟.. صدام بين الحسابات الفلكية والإفتاء تحسم
العيد يوم الأحد أم الاثنين؟.. صدام بين الحسابات الفلكية والإفتاء تحسم
عبد العزيز جمال

العيد الأحد أم الاثنين؟، سؤال يتجدد مع اقتراب نهاية شهر رمضان، ضمن الأسئلة التي تتكرر كل عام حول رؤية هلال شهر شوال، والذي يحدد موعد عيد الفطر المبارك وعدة رمضان.

تفاصيل رؤية هلال شوال

وفي هذا الإطار،  كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عن تفاصيل رؤية هلال شوال لعام 1446 هـ، مشيرًا إلى الأسباب التي أدت إلى الجدل القائم بين الحسابات الفلكية المحلية ونظيراتها الدولية.

وأوضح أن اختلاف طرق الرصد وتباين المعايير العلمية المستخدمة في تحديد إمكانية رؤية الهلال هو ما يسبب هذه الفجوة في التقديرات، مؤكدًا على أهمية الاعتماد على الأسس الفلكية الدقيقة لضمان إعلان الموعد الصحيح لعيد الفطر.

أكد الدكتور طه رابح، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن موعد أول أياموعيد الفطر المبارك محسوم وفقًا للحسابات الفلكية الدقيقة، والتي تشير إلى أن شهر رمضان هذا العام سيكون 29 يومًا فقط، مما يعني أن عيد الفطر سيحل يوم الأحد 30 مارس 2025.

التأكيد على دقة الحسابات الفلكية

وفي تصريحات صحفية، شدد رابح على أن الحسابات الفلكية التي يجريها المعهد القومي للبحوث الفلكية دقيقة بنسبة 200%، مستغربًا من الجدل الدائر حول إمكانية أن يكون العيد يوم الاثنين بدلاً من الأحد. 

وأوضح أن الهلال سيكون مرئيًا بعد غروب شمس السبت 29 مارس لمدة 11 دقيقة، ما يكفي لتأكيد دخول شهر شوال حتى لو كانت مدة ظهوره أقل من ذلك.

موقف مركز الفلك الدولي

وأشار رابح إلى أن الجدل الحالي جاء بعد بيان صادر عن مركز الفلك الدولي، والذي استند إلى نظرية عالم أجنبي تؤكد أن رؤية هلال شوال يوم السبت غير ممكنة حتى باستخدام أحدث تقنيات الرصد الفلكي، مثل كاميرا CCD، التي تتيح رؤية الهلال حتى في وضح النهار. 

تحذير من الشهادات المغلوطة

واختتم رابح حديثه محذرًا من إمكانية صدور شهادات خاطئة بشأن رؤية الهلال يوم السبت، مشددًا على ضرورة الاعتماد على الحسابات الفلكية الدقيقة، والتي أكدت أن الأحد 30 مارس هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

موعد عيد الفطر المبارك

وكان قد أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في بيان رسمي أن هلال شهر شوال سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران، وذلك يوم السبت 29 رمضان 1446 هـ، الموافق 29 مارس 2025، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة.

 وأوضح البيان أن استطلاعات الهلال الرسمية ستتم مساء اليوم نفسه لتحديد موعد عيد الفطر المبارك.

وأشار المعهد إلى أن الهلال سيظل في سماء مكة المكرمة لمدة 7 دقائق بعد غروب الشمس، بينما سيبقى في سماء القاهرة لمدة 11 دقيقة، وفي باقي المحافظات المصرية ستتراوح مدة مكثه بين 9 و12 دقيقة. 

وأكد أن هذه المدة كافية لرؤية الهلال وإثبات دخول شهر شوال، ما يعني أن عيد الفطر سيوافق يوم الأحد 30 مارس.

وفي ظل الجدل المستمر حول إمكانية رؤية الهلال خلال هذه الفترة الزمنية القصيرة، يتمسك المعهد بالحسابات الفلكية الدقيقة التي تؤكد إمكانية الرؤية الشرعية للهلال، على عكس ما أشار إليه بعض المراكز الفلكية الدولية التي ترى أن 11 دقيقة غير كافية. 

ومع ذلك، يبقى القرار النهائي خاضعًا للرؤية الشرعية الرسمية التي ستعلن عنها دار الافتاء يوم السبت المقبل عقب صلاة المغرب، والتي ستضع حدًا للتكهنات وتحدد موعد العيد بدقة.

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