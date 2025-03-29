الصومال.. مقت.ل 21 عنصرا من حركة الشباب بإقليم شبيلي

نفّذت وكالة الاستخبارات والأمن الوطنية الصومالية (نيسا) والجيش الوطني الصومالي (سنّا) غارة جوية منسقة ضد إرهابيي حركة الشباب في منطقة غيلجوب بإقليم شبيلي الوسطى، ما أسفر عن مقتل 21 مسلحًا، بينهم قادة كبار.

وأكد مسؤولون أمنيون، أن العملية نُفّذت كما هو مُخطّط لها، حيث نجحت في تحييد جميع المتمردين المستهدفين بضربة واحدة، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الصومالية الرسمية "صونا".

وحثّت وكالة الاستخبارات والأمن الوطنية الصومالية (نيسا) المدنيين مجددًا على تجنّب المناطق التي يختبئ فيها مسلحو حركة الشباب، في الوقت الذي تُكثّف فيه قوات الأمن عملياتها للقضاء على فلول الجماعة المتطرفة.