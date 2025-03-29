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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الصومال.. مقت.ل 21 عنصرا من حركة الشباب بإقليم شبيلي

الجيش الصومالي
الجيش الصومالي
قسم الخارجي

نفّذت وكالة الاستخبارات والأمن الوطنية الصومالية (نيسا) والجيش الوطني الصومالي (سنّا) غارة جوية منسقة ضد إرهابيي حركة الشباب في منطقة غيلجوب بإقليم شبيلي الوسطى، ما أسفر عن مقتل 21 مسلحًا، بينهم قادة كبار.

وأكد مسؤولون أمنيون، أن العملية نُفّذت كما هو مُخطّط لها، حيث نجحت في تحييد جميع المتمردين المستهدفين بضربة واحدة، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الصومالية الرسمية "صونا".

وحثّت وكالة الاستخبارات والأمن الوطنية الصومالية (نيسا) المدنيين مجددًا على تجنّب المناطق التي يختبئ فيها مسلحو حركة الشباب، في الوقت الذي تُكثّف فيه قوات الأمن عملياتها للقضاء على فلول الجماعة المتطرفة.

الصومال حركة الشباب إقليم شبيلي الجيش الصومالي حركة الشباب الارهابية المخابرات الصومالية

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