الرئيس السيسي: تمنياتي لسلطنة عمان بالتوفيق والازدهار

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن خالص تمنياته لسلطنة عمان الشقيقة، حكومةً وشعبًا، بكل التوفيق والازدهار، مؤكدًا عمق العلاقات الأخوية التي تجمع بين البلدين الشقيقين.

وجاء ذلك خلال اتصالاً هاتفيًا من السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، سلطان عمان، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

تهنئة سلطان عمان للرئيس السيسي

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن سلطان عمان وجه خلال الاتصال التهنئة للسيد الرئيس بمناسبة عيد الفطر، معربًا عن خالص تمنياته لمصر وشعبها بدوام الاستقرار والتقدم في كافة المجالات.

ويعكس هذا الاتصال الهاتفي مدى العلاقات الوثيقة والتعاون المستمر بين مصر وسلطنة عمان، حيث تتبادل الدولتان التهاني في المناسبات المختلفة، مما يعزز الروابط السياسية والاقتصادية بينهما.