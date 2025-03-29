سوهاج تستعد لصلاة العيد.. 205 ساحات تزينها تكبيرات الفرح

تشهد محافظة سوهاج استعدادات مكثفة لاستقبال المصلين في 205 ساحات تم تجهيزها خصيصًا لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، وذلك ضمن خطة تنظيمية واسعة تتولاها مديرية الأوقاف بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ساحات صلاة عيد الفطر 2025 فى سوهاج

حرصت مديرية الأوقاف بسوهاج على توفير أجواء مناسبة للمصلين من خلال توزيع الساحات على مختلف المراكز والمدن، مع تخصيص أماكن للسيدات والعائلات.

وذلك إلى جانب فتح أكثر من 8000 مسجد و200 زاوية لاستيعاب الأعداد المتزايدة التي تؤدي الصلاة سنويًا.

أبرز ساحات الصلاة في سوهاج

تتنوع أماكن إقامة صلاة العيد في سوهاج، حيث تشمل الساحات الكبرى التي تستقبل آلاف المصلين كل عام، ومنها:

ساحة مسجد الشبان المسلمين بميدان الشبان، والتي تُعد من أكبر الساحات وأكثرها ازدحامًا.

مسجد الصحابة بشارع الأرقم، والذي يشهد حضورًا كثيفًا من سكان المنطقة.

مسجد خالد بن الوليد بشارع المخبز الآلي، المعروف بإقبال المصلين عليه خلال المناسبات الدينية.

ميدان العارف بالله، أحد أقدم وأشهر الساحات التي تجذب آلاف المصلين.

أمام مسجد الزهراء، وهو من المواقع الحيوية التي تشهد توافد أعداد كبيرة.

شارع سيالة أولاد نصير، الذي يضم مساحات واسعة لاستقبال المصلين.

أجواء روحانية وترتيبات خاصة



تُعتبر صلاة العيد واحدة من أبرز المناسبات التي تجمع الأهالي في أجواء من البهجة والروحانية، حيث يتوافد المواطنون إلى الساحات منذ الفجر، وسط أجواء احتفالية تعكس فرحة استقبال العيد.

وتحرص مديرية الأوقاف على توفير خطباء مؤهلين لإلقاء خطبة العيد، والتي تحمل في طياتها رسائل المحبة والتآخي بين الناس.

وتشهد الساحات إجراءات تنظيمية مشددة لضمان سهولة دخول وخروج المصلين، مع تواجد فرق من المتطوعين لتنظيم الصفوف وتوجيه المصلين، فضلًا عن التعاون مع الأجهزة الأمنية لتأمين الاحتفالات وتوفير بيئة آمنة للجميع.

بهذه الترتيبات والاستعدادات، تستقبل محافظة سوهاج عيد الفطر في أجواء مميزة تعكس فرحة الأهالي بهذه المناسبة الدينية الهامة، وسط مشاهد من التكافل الاجتماعي والتقارب الأسري الذي يميز هذه المناسبة.