طلب 100 ألف جنيه.. مدفع رمضان يحقق حلم مواطن

قدم الفنان محمد رمضان، حلقة جديدة اليوم من برنامج "مدفع رمضان " المذاع على قناة " دي إم سي" .

جابت سيارة الفرحة التابعة لمدفع رمضان محافظة القاهرة، للتعرف على أحلام المصريين، في حلقة اليوم .

وحقق محمد رمضان حلم زياد محمد والذي طلب 100 ألف جنيه كي يبدأ مشروع خاص بيه .

وقال محمد رمضان :" ألف مبروك يا زياد بداية مشروعك وربنا يطرحلك البركة ".

مدفع رمضان



يواصل الفنان محمد رمضان تقديم برنامجه "مدفع رمضان"، الذي يُعرض على قناة DMC، مؤكدًا أن هدفه الأساسي هو تحقيق أحلام الجمهور، سواء من خلال الجوائز المالية أو المفاجآت المختلفة.

وقال رمضان: "اللي محققش حلمه بنحققهوله بفلوس أو بحاجات تانية".