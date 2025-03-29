ناقد رياضي: بيراميدز والزمالك بامكانهما حصد 6 بطولات في 6 شهور

كشف خالد طلعت الناقد الرياضي أرقام نادي بيراميدز والزمالك ، مشيرا انهما الوحيدان في الوطن العربي بامكانهما حصد 6 بطولات في 6 شهور.



وكتب خالد طلعت عبر حسابه على موقع فيسبوك:"صدق أو لا تصدق .. بيراميدز والزمالك الناديان الوحيدان في أفريقيا والوطن العربي بامكانهما حصد 6 بطولات في 6 شهور !!!".

وأضاف :"يمتلك نادي بيراميدز والزمالك فرصة

ذهبية لا يمتلكها أي فريق أخر في قارة أفريقيا أو الوطن العربي ، بامكانية حصد 6 بطولات مختلفة محلية وقارية خلال الأشهر الستة المقبلة :

1- كأس مصر : يلتقي الفريقان سويا في المباراة النهائية لبطولة كأس مصر

2- الدوري الممتاز : مازال الفريقان في المنافسة على بطولة الدوري وان كان بيراميدز هو الأقرب حيث يتصدر الدوري بفارق 7 نقاط عن الأهلي الوصيف و8 نقاط عن الزمالك الثالث

3- كأس الرابطة (كاس عاصمة مصر) : مازال الفريقان في المنافسة على كاس الرابطة وان كان بيراميدز هو الاقرب حيث انه على أعتاب التأهل لربع النهائي ، فيما قد يجد الزمالك صعوبة في التأهل

4- دوري أبطال أفريقيا و كأس الكونفيدرالية : مازال بيراميدز ينافس على دوري أبطال أفريقيا حيث يتواجد في ربع النهائي ، كما مازال الزمالك ينافس في كاس الكونفيدرالية في ربع النهائي

5- كأس السوبر المصري : الزمالك وبيراميدز هما أول فريقان ضمنا المشاركة في كاس السوبر المصري في بداية الموسم المقبل بعدما تأهلا سويا لنهائي كأس مصر ويبقى تحديد فريقان أخران بطل كاس الرابطة وفريق رابع من الدوري

6- كاس السوبر الافريقي : في حال فوز بيراميدز بدوري الأبطال أو فوز الزمالك بكاس الكونفيدرالية سيشاركان في بطولة كاس السوبر الافريقي في بداية الموسم المقبل".