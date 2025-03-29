كولر يختار ثنائية ربيعة وداري في دفاع الأهلي أمام الهلال السوداني

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، على الدفع بثنائية رامي ربيعة وأشرف داري في خط دفاع الفريق أمام الهلال السوداني في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

يعتمد كولر على هذه الثنائي لتوفير قوة دفاعية صلبة وضمان الحفاظ على شباك الأهلي نظيفة خلال اللقاء المهم.

ويقام لقاء الأهلي مع الهلال السوداني في التاسعة مساء الثلاثاء المقبل، في ذهاب ربع النهائي على استاد القاهرة، بحضور 30 ألف مشجع، حيث حصل الأهلي على موافقة رسمية من الجهات الأمنية لحضور هذا العدد.

من ناحية أخرى، قرر مسؤولو النادي الأهلي تأجيل ملف التعاقد مع حارس مرمى جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، لحين تحديد موقف محمد الشناوي، حارس وقائد الفريق.