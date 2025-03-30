دون إفسادها.. طريقة طهي الرنجة بوصفة صحية

للاستمتاع بالرنجة مع تقليل نسبة الملح وتقليل التأثيرات الضارة، يمكن تحضيرها بطريقة مشوية أو في الفرن مع الخضار على الطريقة الشيف جيجي.

المكونات لطهى الرنجة ..

2 سمكة رنجة مدخنة

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1 بصلة مقطعة شرائح رفيعة

1 طماطم مقطعة شرائح

1 فلفل أخضر أو ألوان مقطع شرائح

2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم

1 ملعقة صغيرة كمون

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود

1 ملعقة صغيرة خل تفاح (اختياري لتقليل نسبة الملوحة)

طريقة التحضير لطهى الرنجة:

1. تنظيف الرنجة وتقليل ملوحتها:

قومي بشوي الرنجة على النار مباشرة لمدة دقيقة على كل جانب لإزالة الجلد بسهولة.

أزيلي الجلد والعظام وقطّعيها إلى قطع صغيرة.

انقعيها في ماء دافئ مع القليل من الخل والليمون لمدة 10 دقائق لتقليل نسبة الملوحة.

2. تحضير الرنجة المشوية أو في الفرن:

في وعاء، اخلطي الرنجة بعد تصفيتها مع زيت الزيتون، الليمون، البصل، الطماطم، الفلفل، الكمون، والفلفل الأسود.

ضعي الخليط في صينية فرن، وغطيها بورق فويل، ثم ضعيها في الفرن لمدة 10 دقائق على حرارة 180 درجة مئوية.

يمكنك أيضًا تشويحها في مقلاة غير لاصقة مع القليل من زيت الزيتون لمدة 5 دقائق فقط.

التقديم:

أضيفي البقدونس المفروم فوقها قبل التقديم.

قدميها مع خبز بني أو شوفان، وسلطة خضراء، وخيار وطماطم لتكون وجبة متوازنة وصحية.

نصائح لطهي الرنجة بطريقة صحية:

- استخدام الشوي أو الفرن بدلًا من القلي لتقليل الدهون الضارة.

- شرب الماء بكثرة بعد تناولها لتقليل تأثير الملح.

- تناولها مع خضروات غنية بالألياف مثل الخيار والخس لمعادلة تأثير الصوديوم.

- تقليل كميتها إذا كنت تعاني من ارتفاع الضغط أو مشاكل الكلى.