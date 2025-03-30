البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق ينعى نيافة الأنبا باخوميوس

نعت الكنيسة الكاثوليكية بمصر، وعلى رأسها غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، نيافة الأنبا باخوميوس، مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية للأقباط الأرثوذكس، الذي انتقل إلى الأمجاد السمائية على رجاء القيامة، بعد مسيرة حافلة بالتفاني والمحبة والعطاء في حقل الرب.

وقدمت الكنيسة التعازي إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية للأقباط الأرثوذكس.

وتابع: “نصلي للرب القائم من الأموات أن يقبله في الفردوس السمائي، ويمنح الصبر والرجاء للكنيسة، وجميع محبيه، المسيح قام حقًا قام”.

