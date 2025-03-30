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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

السعيدية تكرم حفظة القرآن بمشاركة 600 طفل وأهالي القرية بكفر سعد

أطفال كفر سعد
أطفال كفر سعد
زينب الزغبي

في حدث اعتاد عليه أهالي قرية السعيدية القبلية بمركز كفرسعد بمحافظةدمياط، كل عام خلال شهر رمضان الكريم، اجتمعت القرية لتكريم أكبر عدد من الأطفال من حفظة القرآن الكريم. 

بدا الحفل بمسيرة لحفظة القران بطول كيلو متر تقريبا مرتدين الجلباب الأبيض وتاج القرآن للشباب وإسـدال اسود وتاج القرآن للفتيات.

حضر الحفل عدد من أعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ وبعض من القيادات السياسية والتنفيذية بالمحافظة ورجال الدين والأوقاف والازهر.

ومن جانبه صرح حمدى وهدان منظم الحفل ، ان جميع  القائمين على تنظيم الحفل، من أهالي قريه السعيدية القبلية كانوا حريصين على إظهاره بشكل يليق بحفظه القرآن الكريم من الأطفال.

وأشار الى انه تم  الاستعداد للحفل من بداية شهر رمضان ،فهى ليست المرة الأولى التي يقام بها الحفل ولكنه أصبح عادة سنوية ينتظرها أهالي القرية وخاصة الأطفال فالحل ضم ما يقرب من ٦٠٠ طفل.

وتابع أنه تم تكريم حفظة القرآن الكريم من الأطفال وتم منهم العديد من الجوائز المادية والمعنوية وفاز 2 من ذويهم برحلتين عمرة.

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