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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية ببنك بركة لصدى البلد: تطوير الخدمات الرقمية لدعم العملاء والجمعيات الخيرية

عبد العزيز سمير
عبد العزيز سمير

صرح  عبد العزيز سمير، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية ببنك البركة مصر، بأن البنك يحرص دائمًا على تحقيق التكافل الاجتماعي والمساهمة في تنمية المجتمع، خاصةً خلال شهر رمضان المبارك. 

ويأتي ذلك في إطار التزام البنك بمسؤوليته المجتمعية وسعيه لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز جهود التنمية المستدامة في مصر.

وأوضح فى حوار لصدى البلد أن البنك ينفذ العديد من المبادرات الخيرية والمجتمعية بالتعاون مع مؤسسات خيرية ومجتمعية، مثل تنظيم قوافل طبية، دعم برامج التغذية للأسر المحتاجة، والمساهمة في توزيع الملابس والهدايا في العيد، مما يعكس قيم التضامن والتكاتف المجتمعي.

 وأضاف: كما يعمل البنك على دعم رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة، وتطوير الخدمات الرقمية لتسهيل التبرعات والمساعدات الخيرية، بالإضافة إلى تثقيف العملاء حول الادخار والإنفاق المسؤول، بما يعزز من دوره في بناء مجتمع أكثر استدامة وعدالة..، وإلى نص الحوار فى السطور القادمة :

  • كيف يساهم بنك البركة مصر في تعزيز التكافل الاجتماعي خلال رمضان وهل هناك شراكات مع مؤسسات خيرية أو مجتمعية لتحقيق هذا الهدف؟

يساهم بنك البركة مصر في تعزيز التكافل الاجتماعي خلال شهر رمضان من خلال تنفيذ مبادرات فعالة تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا، وذلك انطلاقًا من مسؤوليته المجتمعية وحرصه على دعم جهود التنمية المستدامة. 

ويركز البنك على تقديم الدعم في مجالات الصحة والغذاء، حيث نظم البنك قافلة طبية بمحافظة أسيوط بالتعاون مع مؤسسة ميرفت سلطان للأعمال الخيرية.

 وركزت القافلة على مكافحة مسببات العمى وضعف الإبصار في القرى الأكثر احتياجًا، حيث شملت إجراء مسح طبي لنحو 1000 مواطن وطالب، وتقديم الكشف الطبي والعلاج المجاني، بالإضافة إلى إجراء العمليات الجراحية للحالات المستحقة في المستشفيات المتعاقد معها. كما يواصل البنك جهوده في هذا المجال عبر استكمال المسح الطبي لطلاب المدارس وأهالي القرى الأولى بالرعاية.

أما على صعيد الدعم الغذائي،  فقد شارك بنك البركة في قافلة "أبواب الخير" والتي أطلقها صندوق تحيا مصر، بهدف دعم الأسر الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية عبر توفير مليون كرتونة مواد غذائية في 27 محافظة، حيث ساهم البنك في توفير حوالي 8000 كرتونة للأسر المحتاجة. كما تعاون البنك مع مؤسسة مصر الخير لتوفير 5000 كرتونة طعام للأسر المستحقة في مختلف أنحاء الجمهورية، مع التركيز على صعيد مصر. كما حرص البنك على إشراك موظفيه في الأنشطة المجتمعية، حيث شاركوا في تعبئة وتوزيع الكراتين، مما يعكس قيم التضامن والتكاتف المجتمعي التي يحرص البنك على تعزيزها في مختلف مبادراته.

كذلك خلال رمضان، تعاون مصرفنا مع بنك الكساء المصري في مبادرة "العيد فرحة" المقامة تحت رعاية البنك المركزي، بهدف تجميع أكبر عدد من قطع الملابس والحقائب والألعاب والمفروشات وغيرها للأسر المستحقة في القرى الفقيرة، وتم ذلك من خلال وضع صناديق في عدد من فروع البنك ليساهم موظفيه في المبادرة بالتبرع بالملابس وإدخال الفرحة على قلوب الأسر المصرية البسيطة في العيد.

  • وكيف يتم قياس أثر هذه المبادرات على المجتمع؟

ويتم قياس أثر هذه المبادرات على المجتمع من خلال عدد المستفيدين من القافلة الطبية والخدمات المقدمة، بالإضافة إلى مدى التحسن الصحي للحالات التي خضعت للعلاج والعمليات الجراحية. كما يتم تقييم الأثر الاجتماعي لمبادرة توزيع كراتين الطعام من خلال مدى وصولها إلى الفئات الأكثر احتياجًا، مما يسهم في تعزيز التكافل المجتمعي خلال الشهر الكريم.

  • هل يقدم بنك البركة مصر برامج أو حلولًا مخصصة لدعم رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة خلال شهر رمضان كجزء من مسؤوليته الاجتماعية؟

لا تقتصر جهود بنك البركة مصر في دعم رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة على شهر رمضان، بل هي جزء من استراتيجيته المستدامة لتعزيز ريادة الأعمال والشمول المالي في مصر. ويُعد البنك أول بنك إسلامي يشارك في مبادرة "رواد النيل" من خلال افتتاح مركز لتطوير الأعمال في الزقازيق، بهدف تمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة من تحويل أفكارهم إلى مشروعات ناجحة.

كما يحرص البنك على خدمة عملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال 14 مركز أعمال موزعة في المحافظات المختلفة، ويستهدف زيادة عدد هذه المراكز إلى 16 مركزًا بنهاية عام 2025، بهدف توسيع نطاق خدماته وتعزيز فرص نمو المشروعات الناشئة.

  • ما هي الجهود التي يبذلها بنك البركة لتثقيف عملائه والمجتمع حول أهمية الادخار والإنفاق المسؤول خلال الشهر الكريم؟

يبذل بنك البركة جهودًا مستمرة لتوعية عملائه والمجتمع بأهمية الادخار والإنفاق المسؤول، ليس فقط خلال شهر رمضان، ولكن كجزء من استراتيجيته المستدامة للتثقيف المالي.

أطلق البنك عدة مبادرات خلال 2025 تحت مظلة الشمول المالي برعاية البنك المركزي المصري، حيث نظم جلسات توعوية لشرائح مختلفة من المجتمع كان آخرها جلسة تثقيفية بالتعاون مع جمعية الخير والبركة فى حي الأسمرات استهدفت تعزيز الوعى المالى .

كما دعم البنك رواد ورائدات الأعمال والجمعيات الخيرية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى من خلال إقامة معرضين في المقر الرئيسي للبنك للترويج للمنتجات الحرفية اليدوية وتقديم ندوات تثقيفية للعارضين حول ادارة الأموال والتخطيط المالى لدعم استمرارية مشروعاتهم.

وفيما يتعلق بالمنتجات الإدخارية، أصدر بنك البركة مؤخراً حساب التوفير الرقمي الجديد "I-Save"  للأفراد بعائد تنافسي متغير20% يحتسب يومياً ويصرف بنهاية الشهر بدءاً من ألف جنيه.

  • كيف يوظف بنك البركة مصر التكنولوجيا والخدمات الرقمية لتسهيل التبرعات والمساعدات الخيرية خلال شهر رمضان؟

يحرص بنك البركة مصر على توظيف التكنولوجيا والخدمات الرقمية لتسهيل عمليات التبرع والمساعدات الخيرية، لا سيما خلال شهر رمضان، حيث تزداد الحاجة إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا. وفي هذا الإطار، يتيح البنك التحويلات المالية من خلال خدمة الإنترنت البنكي وتطبيق إنستاباي، حيث كان البنك من أوائل المؤسسات المصرفية التي انضمت إلى تطبيق المدفوعات اللحظية "إنستاباي"، مما ساهم في تسهيل تعاملات العملاء عبر إتاحة خدمة التبرعات للجمعيات الخيرية وغيرها.

وقد انعكس ذلك بشكل إيجابي على سهولة وسرعة التبرعات، حيث أصبح بإمكان العملاء تحويل المساهمات المالية فورًا إلى الجهات الخيرية بكل يسر وأمان. وقد تجاوزت المعاملات عبر التطبيق 5 ملايين معاملة، بقيمة إجمالية تخطت الــ 40 مليار جنيه، فيما بلغ عدد المستخدمين النشطين 43 ألف عميل، ما بين تحويلات ومدفوعات لحظية.

بنك البركة بنوك

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