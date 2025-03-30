شائعات الوفاة تطارد ليلى عبد اللطيف.. ورد غير متوقع منها

تداول مستخدمو السوشيال ميديا خبر وفاة خبيرة الأبراج ليلى عبد اللطيف.

وتصدرت سيدة التوقعات ليلي عبد اللطيف تريند السوشيال ميديا.

وانتشر الخبر بشكل كبير دون نفي منها، وهذا ما أثار الجدل بشكل كبير.

حقيقة وفاة ليلي عبد اللطيف

واكتفت ليلى عبد اللطيف بالرد على هذه الشائعة بتهنئة المسلمين بعيد الفطر.

وانتشرت منشورات عن وفاة ليلى عبد اللطيف مقتولة بمنزلها برصاص ناري.

ولم تكن تلك المرة الأولى التي تخرج فيها شائعة حول وفاة ليلى عبد اللطيف.

وتثير ليلى عبد اللطيف الجدل بشكل كبير بتصريحاتها وتوقعاتها التي تتصدر تريند السوشيال ميديا، وكان أبرزها طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي.

أبرز تصريحات ليلي عبد اللطيف 2025

قالت إن عام 2025 هو عام الامتحان السياسي الأصعب في مصر لكن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي ستعبر بالبلد لبر الأمان.

وأشارت إلى أن مصر ستصبح من أكبر الدول الصناعية في الشرق الأوسط وستحقق ملايين الدولارات، ومصر ستتعافى اقتصادياً بشكل غير مسبوق.