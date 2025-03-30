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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جامعة طنطا يتفقد المستشفيات ويطمئن على جاهزيتها قبل اجازة عيد الفطر

رئيس جامعة طنطا
رئيس جامعة طنطا
الغربية أحمد علي

أجرى الدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا اليوم جولة بالمستشفيات الجامعية لمتابعة جاهزية المستشفيات والتأكد من توفر جميع الخدمات الطبية والتمريضية للمواطنين طوال اجازة عيد الفطر المبارك.

ورافق رئيس الجامعة، خلال الجولة، الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، و الدكتور حسن التطاوى المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور احمد سويلم مدير المستشفي الرئيسي ومستشفي الجراحات الجديد والدكتور محمد سرحان نائب مدير المستشفي الرئيسي ومستشفي الجراحات الجديد.

طواريء مستشفيات جامعة طنطا 

وأوضح الدكتور محمد حسين أن هذه الجولة تأتى تنفيذا لتكليفات الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالتأكد من جاهزية المستشفيات الجامعية لتقديم كافة الخدمات الطبية للمواطنين خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك، والتأكد من رفع درجة الاستعداد في المستشفيات الجامعية خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

واطلع رئيس الجامعة خلال جولته على التحضيرات والاستعدادات لضمان توفير الرعاية الطبية المثلى لجميع المواطنين، وتوفير عدد كافٍ من الأطباء والممرضين وتوزيعهم بشكل ملائم على الورديات لضمان استمرارية تقديم كافة الخدمات الطبية للجميع طوال أيام العيد، مؤكدا أنه تم التواصل مع محافظة الغربية للتنسيق مع مستشفيات وزارة الصحة لضمان تقديم كافة الخدمات الطبية بأعلى جودة ممكنة لجميع فئات المواطنين.  

رعاية حقوق المرضي 

وشدد الدكتور محمد حسين على توفير كافة التسهيلات والخدمات لضمان راحة المرضى، وجاهزية جميع الأقسام لضمان استمرارية تقديم الرعاية الصحية بأعلى درجات السرعة والكفاءة، موجها خالص شكره للدكتور أحمد غنيم والدكتور حسن التطاوى ومديري المستشفيات الجامعية ولجميع الأطقم الطبية والتمريضية والإدارية على جهودهم الكبيرة لضمان جاهزية المستشفيات طوال فترة إجازة عيد الفطر المبارك.

‏من جانبه أفاد الدكتور أحمد غنيم أن المستشفيات الجامعة استعدت بكامل أقسامها من طوارئ واستقبال وعنايات مركزة وبنوك دم، وقسم الأشعة التشخيصية، ووحدة الرنين المغناطيسي والأشعة المقطعية وقطاع المعامل المركزية وبنوك الدم لاستقبال عيد الفطر المبارك.

وأشار إلى تواجد فرق احتياطية إلى جانب الفرق الاساسية من الأطباء وهيئة التمريض والهيئة المعاونة وفنين  الأشعة والمعامل والعلاج الطبيعي والصيادلة وأطباء الأسنان لضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية.

طوارىء مستشفيات جامعة طنطا علاج المرضي طوارىء عيد الفطر المبارك

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