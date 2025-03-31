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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فريق سيدات طائرة الأهلي يستعد لبطولة إفريقيا

سيدات الأهلي
سيدات الأهلي
رباب الهواري

أعلن إبراهيم فخر الدين، المدير الفني للفريق الأول للكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي، عن قائمة الفريق المشاركة في بطولة إفريقيا للأندية، التي تستضيفها نيجيريا خلال الفترة من 1 إلى 14 أبريل. 

وتستعد بعثة الفريق للسفر صباح الغد إلى نيجيريا، حيث يسعى الفريق لتحقيق اللقب الإفريقي وتعزيز سجله الحافل بالبطولات.

وتضم القائمة مجموعة من اللاعبات المميزات اللواتي قدمن أداءً قويًا خلال الفترة الماضية، وهن: آية الشامي، ندى وليد، تاتيانا بوكان، مريم ثابت، ميار خليفة، مريم ثروت، سارة أمين، ريماز أشرف، مي غزال، ندى حمدي، آية خالد، دانا شوقي، فرح الحناوي، ونهال جمال.

ويأمل الجهاز الفني بقيادة إبراهيم فخر الدين في تقديم مستوى مميز خلال البطولة، مستفيدًا من خبرات اللاعبات وقدرتهن على المنافسة في المحافل القارية. وخاض الفريق فترة إعداد قوية تضمنت معسكرات تدريبية مكثفة ومباريات ودية استعدادًا للبطولة.

يُذكر أن فريق سيدات الأهلي يُعد أحد الفرق البارزة في الكرة الطائرة الإفريقية، إذ يمتلك تاريخًا حافلًا بالإنجازات ويسعى للحفاظ على تفوقه القاري من خلال هذه النسخة من البطولة. ويسعى الجهاز الفني واللاعبات إلى تقديم أداء يعكس قوة الفريق ورغبته في تحقيق اللقب، خاصة في ظل الدعم الكبير من إدارة النادي وجماهيره التي تترقب البطولة بحماس.

وتُقام البطولة بمشاركة نخبة من الفرق الإفريقية القوية، ما يجعل المنافسة صعبة، إلا أن سيدات الأهلي يملكن العزيمة والإصرار للوصول إلى منصة التتويج والعودة باللقب إلى القاهرة.

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