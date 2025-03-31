أبو العينين: المصريون يحتشدون لدعم فلسطين ويؤكدون تأييدهم للرئيس السيسي

هنأ النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، الشعب المصري بمناسبة عيد الفطر المبارك، مشيدًا بالمشهد الوطني الذي تشهده ميادين مصر في هذه المناسبة.

وأكد أبو العينين في كلمته من مسجد مصطفى محمود بعد صلاة العيد، أن الاحتفالات في كل ميادين مصر تحمل رسالة دعم قوية للشعب الفلسطيني، وتجدد التأكيد على المبادئ والثوابت التي أعلنها الرئيس السيسي، وعلى رأسها رفض التهجير.

وأشار إلى أن الإعلام الغربي يروج لمعلومات خاطئة حول القضية الفلسطينية، لكن المصريين متمسكون بثوابت الأمة وحقوقها التاريخية، وعلى رأسها إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وشدد على أن المصريين اليوم يوجهون رسالة واضحة للعالم بأنهم يقفون خلف الرئيس السيسي، ويدعمون كل قراراته، رافضين أي محاولات للمساس بحقوق الشعب الفلسطيني.