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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

كلنا في ظهرك يا ريس.. أبو العينين يشارك في وقفة تضامنية لرفض التهجير ودعم القيادة السياسية

أبو العينين
أبو العينين

شارك النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، في الوقفة التضامنية لرفض مخطط التهجير ودعم الشعب الفلسطيني، عقب صلاة عيد الفطر المبارك.

أبو العينين يشارك في وقفة تضامنية لدعم الشعب الفلسطيني ورفض مخطط التهجير

وأكد "أبو العينين"، في كلمته بالوقفة التضامنية التي نُظمت أمام مسجد مصطفى محمود، أن الاحتفالات في كل ميادين مصر تحمل رسالة دعم قوية للشعب الفلسطيني، وتجدد التأكيد على المبادئ والثوابت التي أعلنها الرئيس السيسي، وعلى رأسها رفض التهجير.

أبو العينين يشارك في وقفة تضامنية لدعم الفلسطينيين 

وأشار إلى أن الإعلام الغربي يروج لمعلومات خاطئة حول القضية الفلسطينية، لكن المصريين متمسكون بثوابت الأمة وحقوقها التاريخية، وعلى رأسها إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد أن المصريين اليوم يوجهون رسالة واضحة للعالم بأنهم يقفون خلف الرئيس السيسي، ويدعمون كل قراراته، رافضين أي محاولات للمساس بحقوق الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن الإعلام الغربي يروج لمعلومات خاطئة حول القضية الفلسطينية، لكن المصريين متمسكون بثوابت الأمة وحقوقها التاريخية، وعلى رأسها إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

أبو العينين النائب محمد أبو العينين مجلس النواب ضد التهجير لا للتهحير

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