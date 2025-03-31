لأول مرة في تاريخ سوريا.. أداء صلاة العيد في القصر الجمهوري

شهد القصر الجمهوري بالعاصمة السورية دمشق، اليوم الإثنين، حدثًا تاريخيًا بإقامة صلاة عيد الفطر لأول مرة في سوريا.

وبحسب وسائل الإعلام حضر الصلاة المئات من السوريين، إلى جانب الرئيس أحمد الشرع، والوزراء، وقادة من الجيش السوري، بالإضافة إلى عدد كبير من المواطنين السوريين الذين شاركوا في هذا الحدث الديني الهام.

وفي سابقة أخرى، أقيمت صلاة عيد الفطر في ساحة الجندي المجهول على جبل قاسيون، شمال العاصمة دمشق، بمشاركة الآلاف من الرجال والنساء. هذا الحدث يُعدّ أول مرة تُؤدى فيها صلاة العيد في هذه الساحة منذ سنوات.

وفي معظم الساحات في المدن والبلدات السورية، احتشد مئات الآلاف من المواطنين للمشاركة في صلاة العيد، حيث امتلأت الأماكن بالمصلين من مختلف الأعمار.